Lula reforça negociações no Congresso e busca conversas com Hugo Motta
Presidente da Câmara terá almoço com o presidente nesta terça em segunda agenda do dia com o Planalto
O Planalto tem buscado ampliar negociações com o Congresso e pautou reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para esta terça-feira (19).
O destaque é um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada. A reunião se dá em um período de tentativas do governo em garantir a aprovação de pautas econômicas e do envio de um novo texto para a regulamentação de redes sociais.
Conforme mostrou o R7, 80% das prioridades do ano de Lula ainda não foram analisadas por parlamentares. Além da lista, outras propostas foram feitas nos últimos meses e também estão pendentes, como caso da medida para compensar a arrecadação sem um maior aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
Além de Motta, o almoço conta com a participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e do líder do partido na Câmara, Gilberto Abramo (MG).
O presidente da Câmara confirmou ter recebido o convite para essa conversa, assim como os demais correligionários.
O almoço será a segunda agenda do dia de Motta com o Planalto. Pela manhã, o presidente recebeu a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e discutiu a reforma administrativa.
No encontro, ficou acertado que o relator da proposta, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), vai apresentar um texto e discutir o projeto com partidos nesta semana. A ideia é chegar a um consenso para pautar o texto.
