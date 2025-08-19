Lula reforça negociações no Congresso e busca conversas com Hugo Motta Presidente da Câmara terá almoço com o presidente nesta terça em segunda agenda do dia com o Planalto Brasília|Lis Cappi e Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 19/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo Lula busca ampliar negociações com o Congresso, com foco em reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Um almoço entre Lula e Motta está agendado para tratar de pautas econômicas e regulamentação de redes sociais.

80% das prioridades do governo ainda não foram analisadas pelos parlamentares, incluindo propostas para o IOF.

O almoço contará com a participação de ministros e líderes do partido, além de uma segunda agenda do dia com discussões sobre reforma administrativa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participa de reuniões com o Planalto Ton Molina/FotoArena/Estadão Conteúdo - 13.08.2025

O Planalto tem buscado ampliar negociações com o Congresso e pautou reuniões com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para esta terça-feira (19).

O destaque é um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada. A reunião se dá em um período de tentativas do governo em garantir a aprovação de pautas econômicas e do envio de um novo texto para a regulamentação de redes sociais.

Conforme mostrou o R7, 80% das prioridades do ano de Lula ainda não foram analisadas por parlamentares. Além da lista, outras propostas foram feitas nos últimos meses e também estão pendentes, como caso da medida para compensar a arrecadação sem um maior aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Além de Motta, o almoço conta com a participação do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e do líder do partido na Câmara, Gilberto Abramo (MG).

O presidente da Câmara confirmou ter recebido o convite para essa conversa, assim como os demais correligionários.

O almoço será a segunda agenda do dia de Motta com o Planalto. Pela manhã, o presidente recebeu a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e discutiu a reforma administrativa.

No encontro, ficou acertado que o relator da proposta, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), vai apresentar um texto e discutir o projeto com partidos nesta semana. A ideia é chegar a um consenso para pautar o texto.

Perguntas e respostas

Qual é o objetivo das negociações do Planalto com o Congresso?

O Planalto busca ampliar as negociações com o Congresso, focando na aprovação de pautas econômicas e na regulamentação de redes sociais.

Quando ocorrerá o almoço entre Lula e Hugo Motta?

O almoço está agendado para esta terça-feira, dia 19.

Quais são as prioridades que ainda não foram analisadas pelos parlamentares?

Conforme informações, 80% das prioridades do ano de Lula ainda não foram analisadas, incluindo propostas pendentes como a medida para compensar a arrecadação sem aumentar o IOF.

Quem mais participará do almoço com Lula e Hugo Motta?

Além de Hugo Motta, participarão do almoço o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o líder do partido na Câmara, Gilberto Abramo.

Qual foi a primeira agenda de Hugo Motta com o Planalto no mesmo dia?

Pela manhã, Hugo Motta se reuniu com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para discutir a reforma administrativa.

O que foi decidido na reunião sobre a reforma administrativa?

Foi acordado que o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, apresentará um texto e discutirá o projeto com os partidos nesta semana, visando chegar a um consenso para pautar o texto.

