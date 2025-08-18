Adultização: Motta define votação de projeto para segurança de crianças nas redes Projeto que passou pelo Senado está previsto para entrar na pauta da Câmara de quarta-feira (20) Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h49 ) twitter

Presidente da Câmara dos deputados, Deputado Hugo Motta, pautou proposta para segurança de menores Agência Câmara/Arquivo

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira (18) que a Câmara vai votar na próxima quarta um projeto para aumentar a segurança de crianças e adolescentes na internet.

A proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB–SE), o projeto de lei 2628/2022 e, como primeira etapa, ganhar celeridade entre deputados. O texto endurece regras contra o aliciamento de menores de idade nas redes sociais.

A ideia, segundo Motta, é analisar o texto no plenário após um debate em comissão geral. A modalidade ocorre com possibilidade de discussão entre todos os parlamentares da Câmara.

O político avalia que a etapa de análise faz parte de um pacote de matérias “fundamentais para a população brasileira”.

‌



Começamos a semana trabalhando na pauta que será votada nos próximos dias. Teremos matérias fundamentais para a população brasileira.



A votação do projeto de lei que protege crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ocorrer no Plenário após a comissão geral, marcada… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) August 18, 2025

Inicialmente, Motta havia afirmado que o projeto seria melhor avaliado antes de entrar na pauta de votações, mas optou por priorizar o texto que já foi aprovado pelo Senado e seguir o debate com outras propostas complementares.

Uma série de outras propostas que estão na Câmara serão avaliadas por um grupo de parlamentares, em um prazo inicial de 30 dias. O grupo deve incluir entre as análises um texto a ser encaminhado pelo Planalto.

