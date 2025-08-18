Adultização: Motta define votação de projeto para segurança de crianças nas redes
Projeto que passou pelo Senado está previsto para entrar na pauta da Câmara de quarta-feira (20)
O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira (18) que a Câmara vai votar na próxima quarta um projeto para aumentar a segurança de crianças e adolescentes na internet.
A proposta é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB–SE), o projeto de lei 2628/2022 e, como primeira etapa, ganhar celeridade entre deputados. O texto endurece regras contra o aliciamento de menores de idade nas redes sociais.
A ideia, segundo Motta, é analisar o texto no plenário após um debate em comissão geral. A modalidade ocorre com possibilidade de discussão entre todos os parlamentares da Câmara.
O político avalia que a etapa de análise faz parte de um pacote de matérias “fundamentais para a população brasileira”.
Inicialmente, Motta havia afirmado que o projeto seria melhor avaliado antes de entrar na pauta de votações, mas optou por priorizar o texto que já foi aprovado pelo Senado e seguir o debate com outras propostas complementares.
Uma série de outras propostas que estão na Câmara serão avaliadas por um grupo de parlamentares, em um prazo inicial de 30 dias. O grupo deve incluir entre as análises um texto a ser encaminhado pelo Planalto.
