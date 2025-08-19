Produtos brasileiros têm mais de 90% das exportações destinadas aos EUA, mostra FGV
No total, 13,3% dos produtos exportados pelo Brasil dependem em 30% ou mais do mercado norte-americano
Parte dos produtos brasileiros sujeitos ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos tem mais de 90% de suas exportações direcionadas ao mercado norte-americano.
Os dados constam do Icomex de agosto, divulgado pelo Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) da FGV (Fundação Getulio Vargas).
A lista com os 30 principais itens vendidos aos EUA, apresentada no relatório, inclui casos de concentração acima de 90% nas vendas externas. Entre os mais impactados estão madeira, aço, sebo animal, transformadores elétricos e alguns modelos de aeronaves.
No total, 13,3% dos produtos exportados pelo Brasil dependem em 30% ou mais do mercado norte-americano. Há registros de participação próxima a 80% nas exportações e, em situações mais concentradas, acima de 90%.
As novas tarifas entraram em vigor em 6 de agosto para 94 países. As negociações com a China tiveram extensão de 90 dias antes da aplicação das medidas.
Segundo o relatório, a OMC (Organização Mundial do Comércio) revisou em agosto a projeção de crescimento do comércio mundial em volume de 0,2% para 0,9%, influenciada pelo aumento de 11% nas importações dos EUA, atribuído à antecipação de compras antes do início do tarifaço.
O mês de julho registrou o maior avanço (6,9%) em volume das exportações na comparação interanual mensal entre 2024 e 2025, superando a variação das importações, de 6,5%.
No entanto, como os preços das exportações recuaram 1,9% e os das importações cresceram no mesmo percentual, a variação no valor importado acabou sendo maior do que a das exportações.
O documento também destaca que o governo brasileiro anunciou medidas voltadas a pequenas e médias empresas exportadoras, incluindo linhas de crédito de R$ 30 bilhões, aporte de R$ 4,5 bilhões em fundos garantidores, R$ 5 bilhões no Reintegra e prorrogação de prazos de financiamento.
