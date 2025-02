Lula reúne ministros para discutir deportação de brasileiros dos Estados Unidos Entre os assuntos, Brasil deve decidir sobre a participação na reunião da Celac convocada para debater migrações na América Latina Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Lula se reúne com ministros no Palácio do Planalto Ricardo Stuckert / PR - 20.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta terça-feira (28) com ministros para discutir a deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Na sexta (24), 88 cidadãos do Brasil chegaram algemados, mesmo com o país tendo acordo com os Estados Unidos para evitar a prática.

Na reunião desta terça, marcada para 16h, participarão os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; da Defesa, José Mucio; dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo; e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

Também estarão presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior; o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno; o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim; e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Nessa segunda (27), Lula também se reuniu com Mauro Vieira. Na parte da tarde, a equipe diplomática do Brasil decidiu chamar o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para cobrar explicações sobre o caso.

Brasil e EUA têm um acordo de deportação. Desde 2017, é acertado entre os dois países que algemas só podem ser usadas em casos excepcionais.

Brasil e EUA têm um acordo de deportação. Desde 2017, é acertado entre os dois países que algemas só podem ser usadas em casos excepcionais.

No entanto, na sexta os brasileiros deportados chegaram com as mãos e os pés algemados. O Itamaraty chamou de “tratamento degradante” a situação à qual os brasileiros foram submetidos.

“O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”, disse o Itamaraty.

Ricardo Lewandowski reage

Nessa segunda, o ministro Ricardo Lewandowski disse que deportações precisam ser feitas com respeito e dignidade. Segundo ele, os brasileiros passaram por “constrangimentos absolutamente inaceitáveis” ao serem trazidos com algemas.

“Nós não queremos provocação, nós não queremos afrontar quem quer que seja, mas nós queremos que os brasileiros inocentes e que foram lá buscar trabalho, sejam tratados com a dignidade que merecem”, disse.

Celac convoca reunião de emergência

No encontro desta terça, os ministros também devem debater uma possível participação do Brasil em uma reunião de emergência da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que reúne 33 países.

O encontro foi marcado pela presidente de Honduras, Xiomara Castro, atual presidente do grupo. A reunião para discutir a questão migratória da região está marcada para quinta-feira (30).

Como Presidenta Pro Témpore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado; próximo jueves 30 de enero a las 11:00 a.m. (hora de Honduras). pic.twitter.com/vEXCwCZBQl — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 26, 2025

Polêmica com a Colômbia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma política de deportações em massa no país assim que assumiu o cargo.

O Departamento de Defesa americano começou a atuar em voos de deportação, se juntando aos voos civis que já eram feitos nos outros governos norte-americanos.

Na Colômbia, o país se recusou a receber voos militares com os deportados algemados. Em resposta, Trump impôs sanções, como uma taxa de 25% a todos os produtos colombianos no país.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu também impondo tarifas aos produtos norte-americanos. Nessa segunda, entretanto, os dois países entraram em um acordo.