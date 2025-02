Voo com brasileiros deportados dos EUA não tem relação com medidas de Trump Países têm acordo sobre o tema desde 2018; outra aeronave com deportados chegou ao Brasil em 10 de janeiro, no governo Biden Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 17h16 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h09 ) twitter

Trump assinou medidas anti-imigração nas primeiras horas de governo Reprodução/Instagram - 28.12.2024

O voo com 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos que chega nesta sexta-feira (24) ao país não tem a ver com as recentes medidas anti-imigração do presidente norte-americano, Donald Trump.

O R7 apurou com o Itamaraty que essa não é a primeira viagem do tipo deste ano — outro avião trouxe brasileiros deportados em 10 de janeiro, ainda no governo do ex-presidente Joe Biden. Brasil e EUA mantêm acordo de deportação desde 2018 (leia mais abaixo).

A aeronave que vai pousar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), tem outros passageiros a bordo, mas não há informações sobre quantidades nem nacionalidades. O avião é norte-americano, e a logística também é de responsabilidade dos Estados Unidos. Em território nacional, os deportados são auxiliados pela Polícia Federal. Procurada, a PF não retornou os questionamentos do R7.

Ainda não é possível saber quando os primeiros brasileiros atingidos pelas medidas anti-imigração de Trump chegam ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não tem informações de um eventual próximo voo, porque os EUA divulgam as decolagens com poucos dias de antecedência.

Pelo acordo de 2018, brasileiros em situação ilegal podem ser deportados dos EUA e trazidos de volta ao Brasil, desde que esgotadas todas as possibilidades de permanecer em solo norte-americano. Ou seja, o voo que chega nesta sexta-feira (24) já estava previsto — não haveria tempo hábil para eliminar todas as opções disponíveis, já que Trump assumiu na última segunda (20).

Os voos desse tipo ocorrem com certa frequência — outras aeronaves norte-americanas pousaram com brasileiros deportados em novembro e dezembro de 2024.

Medidas de Trump

O novo presidente dos EUA declarou, horas após tomar posse, que a América do Sul “precisa” dos Estados Unidos. “A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles, eles precisam de nós. Todos precisam de nós”, afirmou.

Na quarta-feira (22), Trump assinou uma ordem executiva que suspende a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira sul, limite dos Estados Unidos com o México — uma promessa de campanha do republicano. Em nota divulgada pela Casa Branca, Trump justifica o ato como forma de “proteger” os EUA e a população norte-americana de “invasões”.

O presidente também restringiu o acesso a termos legais de imigração que permitiriam a permanência de imigrantes ilegais nos EUA, como a concessão de asilo.

O documento de quarta-feira autoriza quaisquer ações necessárias para imediatamente “repelir, repatriar e remover” imigrantes ilegais da fronteira sul. As medidas relacionadas aos imigrantes têm sido priorizadas por Trump logo no início do governo, como prometido por ele.

Nas primeiras horas da nova gestão, o republicano também pôs fim à cidadania por nascimento, política em vigor atualmente que garante que bebês nascidos no país sejam cidadãos norte-americanos automaticamente. Na prática, o texto — que não é retroativo — encerraria a concessão do documento a filhos de imigrantes que nascem em solo norte-americano. No entanto, a norma foi bloqueada nessa quinta (23) pela Justiça dos EUA.