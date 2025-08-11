Lula se reúne com Alckmin nesta segunda para alinhar plano de contigência contra o tarifaço
Vice-presidente tinha agenda em São Paulo, mas cancelou compromisso; plano pode ser divulgado ainda hoje
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na tarde desta segunda-feira (11) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para alinhar os últimos detalhes do plano de contingência que será anunciado pelo governo para mitigar os efeitos do tarifaço sobre empresários e trabalhadores.
A expectativa é que participem da reunião outros ministros, como o titular da Fazenda, Fernando Haddad, embora o compromisso não conste em sua agenda oficial. Na semana passada, Alckmin havia adiantado que o plano deveria ser lançado até esta terça-feira (12), mas com o encontro entre o vice e o presidente, a expectativa de interlocutores do Palácio do Planalto é que a medida seja anunciada ainda hoje.
Leia mais
Alckmin precisou cancelar a participação no lançamento do Programa de Qualificação para Exportação, que seria realizado em São Paulo, para se encontrar com Lula nesta segunda. Em nota, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos publicou que o evento estava adiado devido a um “compromisso inadiável” de Alckmin.
As tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros começaram a valer na última quarta-feira (6). Nesta semana, o mercado aguarda um panorama do impacto nas exportações, que deve ser divulgado pelo governo federal também no começo desta semana.
Plano de contingenciamento
O Ministério da Fazenda entregou o plano de contingenciamento para o Palácio do Planalto no mesmo dia que iniciaram as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Embora o ministro da Fazenda e o vice-presidente não tenham adiantado o teor das ações propostas, eles afirmaram que a principal prioridade é a manutenção de empregos.
Segundo fontes do Planalto e declarações públicas de Alckmin e Haddad, Lula avalia uma série de possíveis medidas, como crédito para ajudar as empresas a superar a perda das exportações nesse primeiro momento, com juros mais baixos; compras dos alimentos perecíveis para a merenda escolar e outros órgãos públicos; devolução de alguns créditos tributários e flexibilidade para concessão de férias coletivas e outras medidas de garantia de empregos.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp