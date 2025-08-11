Lula se reúne com Alckmin nesta segunda para alinhar plano de contigência contra o tarifaço Vice-presidente tinha agenda em São Paulo, mas cancelou compromisso; plano pode ser divulgado ainda hoje Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/08/2025 - 08h55 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula se reúne com Alckmin para discutir plano de contingência contra tarifas.

O plano visa mitigar os impactos das tarifas impostas por Donald Trump sobre produtos brasileiros.

A expectativa é que o anúncio oficial ocorra ainda hoje após a reunião.

Medidas propostas incluem crédito para empresas, compras para merenda escolar e garantia de empregos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula recebe Alckmin no fim da tarde desta segunda Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na tarde desta segunda-feira (11) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para alinhar os últimos detalhes do plano de contingência que será anunciado pelo governo para mitigar os efeitos do tarifaço sobre empresários e trabalhadores.

A expectativa é que participem da reunião outros ministros, como o titular da Fazenda, Fernando Haddad, embora o compromisso não conste em sua agenda oficial. Na semana passada, Alckmin havia adiantado que o plano deveria ser lançado até esta terça-feira (12), mas com o encontro entre o vice e o presidente, a expectativa de interlocutores do Palácio do Planalto é que a medida seja anunciada ainda hoje.

Alckmin precisou cancelar a participação no lançamento do Programa de Qualificação para Exportação, que seria realizado em São Paulo, para se encontrar com Lula nesta segunda. Em nota, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos publicou que o evento estava adiado devido a um “compromisso inadiável” de Alckmin.

As tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros começaram a valer na última quarta-feira (6). Nesta semana, o mercado aguarda um panorama do impacto nas exportações, que deve ser divulgado pelo governo federal também no começo desta semana.

Plano de contingenciamento

O Ministério da Fazenda entregou o plano de contingenciamento para o Palácio do Planalto no mesmo dia que iniciaram as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Embora o ministro da Fazenda e o vice-presidente não tenham adiantado o teor das ações propostas, eles afirmaram que a principal prioridade é a manutenção de empregos.

Segundo fontes do Planalto e declarações públicas de Alckmin e Haddad, Lula avalia uma série de possíveis medidas, como crédito para ajudar as empresas a superar a perda das exportações nesse primeiro momento, com juros mais baixos; compras dos alimentos perecíveis para a merenda escolar e outros órgãos públicos; devolução de alguns créditos tributários e flexibilidade para concessão de férias coletivas e outras medidas de garantia de empregos.

