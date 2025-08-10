Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes ‘tenham juízo’ Árvore pode atingir até 30 metros de altura e ter troncos com até sete metros de diâmetro Brasília|Do Estadão Conteúdo 10/08/2025 - 20h02 (Atualizado em 10/08/2025 - 20h02 ) twitter

'"Espero que essa baobá floresça aqui no Palácio da Alvorada', disse Lula Reprodução @LulaOficial - 10.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais neste domingo (10) o momento de plantio de uma muda de baobá no terreno do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília.

Segundo Lula, a ideia é que a planta faça com que futuros ocupantes de seu cargo tenham “juízo”.

“Nós damos de presente para a mãe natureza uma nova planta para a nossa morada, que é chamada baobá, que tem muita história e muito da ancestralidade do nosso povo africano. Essa daqui é um símbolo de vida, de resistência, muita força, saúde e alegria”, disse o presidente.

“Espero que essa baobá floresça aqui no Palácio da Alvorada, cresça para fazer com que as pessoas que venham morar aqui tenham juízo, compromisso e a disposição de ajudar o Brasil a crescer para ficar do mesmo tamanho que vai ficar essa planta”, afirmou.

‌



Os baobás podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos com até sete metros de diâmetro. “Cada vez que alguém encostar nessa árvore, ele vai ficar sair daqui mais ajuizado.

É para isso que estamos plantando ela aqui” acrescentou. Mais cedo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou um vídeo ao lado de Lula nas redes sociais em que falam sobre frutas diversas.

‌



O presidente comentou que os pés de caju do Palácio “não dão caju” e pede que pessoas enviem mudas de cajueiro novas assim como de sapotizeiro e umbuzeiro.

“Vou plantar tudo aqui para quem vier a morar no Alvorada tenha fartura de frutas do Nordeste para comer”, explicou. Em seguida, destacou, em bom humor: “Mas também não poso receber mais do que tem terra para plantar aqui”.

