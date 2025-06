Lula se reúne com Hugo Motta e Davi Alcolumbre com questão do IOF em pauta Congresso derrubou decreto do petista que mudou imposto; governo estuda judicializar questão Brasília|Do R7, em Brasília 27/06/2025 - 11h54 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h54 ) twitter

Lula tenta pacificar impasse entre governo e Legislativo com Motta e Alcolumbre Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 2.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em Brasília. A reunião ainda não está na agenda oficial da Presidência.

O encontro ocorre em meio a um embate (leia mais abaixo) do governo com o Legislativo, sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). O encontro foi divulgado pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, e confirmado pela reportagem do R7.

Na noite de quarta (25), o Congresso Nacional derrubou, em votação relâmpago, a norma do Executivo que aumentava o IOF e adotava uma série de medidas de arrecadação para cumprimento da meta fiscal.

Mais cedo nesta quinta, a AGU (Advocacia-Geral da União) informou que a judicialização para manter a medida ainda não foi decidida.

O órgão aguarda reunião com a equipe econômica para decidir os próximos passos.

Segundo a AGU, “não há qualquer decisão tomada nesse sentido”.

“Todas as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente pela AGU, após oitiva da equipe econômica. A comunicação sobre os eventuais desdobramentos jurídicos do caso será feita exclusivamente pelo próprio advogado-geral, no momento apropriado”, informou.

Críticas

Após a votação simbólica no Senado e de mais de 300 votos na Câmara, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), adiantou que, nesta quinta-feira (26), também deve se reunir com Lula para definir a estratégia.

Jaques criticou a celeridade da votação e alegou que acordos foram descumpridos pelo Congresso.

“Essa Casa é feita de acordos. Foi feito um acordo, mas está sendo descumprido. Não acho isso bom porque o parlamento vive de acordos”, afirmou Jaques no plenário.

O acordo feito com o Congresso era de que a equipe econômica do governo enviaria uma proposta de corte em benefícios fiscais para que o Legislativo não derrubasse o decreto. Mas o Parlamento não teria aguardado o envio.

Após a votação, Alcolumbre destacou que “o que nós não podemos aceitar e não vamos aceitar são ofensas e agressões por uma decisão legítima do Parlamento”.

O parlamentar afirmou que a aprovação foi uma “derrota” para o governo “construída” por várias mãos.

Para ele, a votação simboliza a “afirmação do papel constitucional do Poder Legislativo brasileiro” e reflete a sintonia com os anseios da população. “Esse decreto começou mal. O governo editou um decreto que foi rapidamente rechaçado pela sociedade brasileira”, afirmou.

Votação na Câmara

A votação da proposta foi anunciada de última hora por Motta. Ele informou às 23h35 da terça-feira (24), por meio das redes sociais, que a matéria estaria na pauta da Casa de quarta.

Motta pegou o governo de surpresa e teria comunicado os líderes partidários apenas por meio de mensagens. A Câmara aprovou o projeto com placar de 383 votos a favor e 98 contrários.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), classificou a decisão como um “erro” e contou que ficou sabendo da decisão por meio de uma publicação do X (antigo Twitter). “Fomos pegos de surpresa”, disse o deputado a jornalistas pela manhã.

De outro lado, oposicionistas celebraram a aprovação. Agora, o governo precisará adotar um novo contingenciamento de gastos públicos para cumprir a meta fiscal em 2025.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, diz que o Executivo pode elevar para R$ 41 bilhões o congelamento no Orçamento. Além disso, que o decreto tem natureza regulatória, apesar das consequências fiscais.

Gleisi ainda afirmou que não há qualquer base jurídica para o PDL e que a derrubada do decreto vai levar pessoas físicas a pagarem alíquota diária de IOF duas vezes maior do que a aplicável a pessoas jurídicas.

A ministra ainda explicou que as emendas parlamentares também serão afetadas pela derrubada do decreto.

Embate com o Planalto

Nos bastidores, congressistas têm se mostrado insatisfeitos com as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda para fechar as contas em 2025. A avaliação é de que a equipe econômica busca aumentar impostos para ampliar a arrecadação pública.

Além disso, há um incômodo entre os parlamentares quanto ao ritmo de liberação de emendas por parte do governo.

