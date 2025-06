‘Movimento perigoso’: Marcos Pereira critica possível judicialização do governo por votação do IOF Presidente do Republicanos considera que caminho desrespeita a democracia e esvazia o papel do Legislativo Brasília|Do R7 26/06/2025 - 12h44 (Atualizado em 26/06/2025 - 12h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, criticou a possibilidade de judicialização do aumento do IOF Foto: Douglas Gomes Photography

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), criticou a intenção do governo de recorrer à Justiça para tentar suspender os aumentos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Para Pereira, essa iniciativa representa um “movimento perigoso” e fere a democracia. Em nota divulgada nas redes sociais nesta quinta-feira (26), ele avaliou que o gesto ignora a decisão do Congresso.

“Haddad cogita acionar o STF para reverter a derrubada do aumento do IOF. Além de ignorar a vontade do Congresso, o governo tenta transformar um fracasso político em questão judicial. Um movimento perigoso, que desrespeita a democracia e esvazia o papel do Legislativo”, afirmou o parlamentar.

Haddad cogita acionar o STF para reverter a derrubada do aumento do IOF. Além de ignorar a vontade do Congresso, o governo tenta transformar um fracasso político em questão judicial. Um movimento perigoso que desrespeita a democracia e esvazia o papel do Legislativo. — Marcos Pereira (@marcospereira04) June 26, 2025

A manifestação ocorre após Câmara e Senado anularem os decretos enviados pelo Planalto com previsão de elevação do imposto. As revogações ocorreram durante votações realizadas na quarta-feira (25).

‌



O resultado foi oficializado nesta manhã pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), consolidando um revés político para o Executivo. Diante da decisão do Legislativo, o governo avalia apresentar o caso ao STF.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp