Lula emite nota de pesar pela morte de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte Presidente desejou conforto à esposa de Noman, Mônica Drummond, além de familiares e amigos Brasília|Do R7 26/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 22h28 )

Noman encontrou Lula em Brasília em novembro do ano passado Ricardo Stuckert/PR - 7.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, na noite desta quarta-feira (26), o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, aos 77 anos de idade. A morte foi confirmada pela administração municipal durante a manhã. Lula está em viagem oficial ao Japão, onde já é manhã de quinta-feira (27).

“Recebi com muita tristeza a notícia sobre o falecimento de Fuad Noman, nosso querido prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira”, escreveu o presidente, em referência ao apoio mútuo de ambos durante as duas últimas eleições.

“Sua partida representa uma perda para as mineiras e os mineiros, mas também para todo o serviço público brasileiro ao qual dedicou a sua vida, sua inteligência e sua experiência. Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos três níveis de governo e presidiu empresas estatais, sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar”, prosseguiu Lula.

O presidente desejou conforto à esposa de Noman, Mônica Drummond, além de familiares e amigos. Diversos políticos mineiros e autoridades nacionais lamentaram a morte de Fuad Noman.

O prefeito de Belo Horizonte estava internado desde o dia 3 de janeiro para tratar de uma pneumonia. O quadro foi piorando e, na noite de ontem (25), sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O vice-prefeito Álvaro Damião, que já estava como prefeito em exercício da capital mineira, assumirá o comando da cidade de forma definitiva.

A administração municipal informou ainda que o corpo de Fuad Noman será velado na tarde desta quinta-feira (27) em uma cerimônia aberta, a ser realizada na própria sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro da cidade.

