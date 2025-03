Bolsonaro fala em ‘atropelo’ de prazos e diz que STF tem ‘pressa’ em julgamento que o torna réu Por rede social, ex-presidente criticou condução que apura tentativa de golpe de estado Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 26/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h54 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fala em 'atropelo' do STF para torná-lo réu Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 18.03.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se tornará réu no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado, afirmou que houve “pressa” da Primeira Turma em analisar denúncia apresentada contra ele na Corte.

“Estão com pressa. Muita pressa. O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do Mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida [sic] que o de Lula na Lava Jato”, afirmou, nesta quarta-feira (26).

Ao longo da publicação, Bolsonaro afirma que há ironia e “atropelo” de regras da Corte e sustenta que as decisões são ligadas a uma posição política. Os pontos citados pelo ex-presidente já foram rebatidos por ministros ao longo do julgamento e quando a votação foi marcada.

Os comentários de Bolsonaro vieram pouco antes da Primeira Turma do STF formar maioria para torná-lo réu na Corte. O julgamento ainda está em andamento e depende da posição de outros magistrados, mas conta com placar de 4x0. Quando acabar o julgamento, Bolsonaro deverá falar com a imprensa para comentar a decisão.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF avalia denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para abrir uma ação contra o ex-presidente e outros sete. O caso faz parte de supota tentativa de golpe de estado.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou para aceitar a denúncia. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia acompanharam Moraes, em votos que já deram maioria contra o ex-presidente para torná-lo réu.

