Lula telefona para presidente da China, conversa sobre defesa do multilateralismo e parcerias É o terceiro telefonema do presidente brasileiro para integrantes dos Brics em menos de uma semana Brasília|Do R7, em Brasília 12/08/2025 - 00h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 00h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Apex abre escritório em Washington para defender o agronegócio brasileiro.

As tarifas impostas pelos EUA afetam diretamente as exportações brasileiras.

O novo escritório se junta a outras unidades nos EUA, focando na retirada de tarifas sobre produtos não produzidos lá.

Jorge Viana destaca a importância de uma união para enfrentar as medidas comerciais e anuncia encontros empresariais na Ásia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Chefes de Estado se comprometeram a ampliar a parceria em setores como saúde, petróleo e gás Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou, na noite desta segunda-feira (11), para o presidente da República Popular da China, Xi Jinping.

Durante cerca de 1h, os líderes conversaram sobre o cenário internacional e os esforços para selar a paz entre Rússia e Ucrânia. Lula e Xi Jinping ressaltaram o papel do G20 e dos Brics na defesa do multilateralismo.

A conversa é a terceira com integrantes do bloco em menos de uma semana. No sábado (9), Lula falou com o presidente russo, Vladimir Putin. E, na quinta-feira (7), com o Narendra Modi, da Índia.

Com Xi Jinping, Lula reiterou a importância que a China terá para o sucesso da COP 30. Em seguida, o líder chinês afirmou que o país estará representado em Belém por uma “delegação de alto nível” e que a China vai “trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência”.

‌



Os chefes de Estado também conversaram sobre as relações entre os dois países e se comprometeram a ampliar a parceria em setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp