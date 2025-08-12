Lula telefona para presidente da China, conversa sobre defesa do multilateralismo e parcerias
É o terceiro telefonema do presidente brasileiro para integrantes dos Brics em menos de uma semana
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou, na noite desta segunda-feira (11), para o presidente da República Popular da China, Xi Jinping.
Durante cerca de 1h, os líderes conversaram sobre o cenário internacional e os esforços para selar a paz entre Rússia e Ucrânia. Lula e Xi Jinping ressaltaram o papel do G20 e dos Brics na defesa do multilateralismo.
A conversa é a terceira com integrantes do bloco em menos de uma semana. No sábado (9), Lula falou com o presidente russo, Vladimir Putin. E, na quinta-feira (7), com o Narendra Modi, da Índia.
Com Xi Jinping, Lula reiterou a importância que a China terá para o sucesso da COP 30. Em seguida, o líder chinês afirmou que o país estará representado em Belém por uma “delegação de alto nível” e que a China vai “trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência”.
Os chefes de Estado também conversaram sobre as relações entre os dois países e se comprometeram a ampliar a parceria em setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp