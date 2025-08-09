Vladimir Putin liga para Lula e fala sobre guerra e negociações com os EUA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado (9) por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, informou o Palácio do Planalto em nota divulgada à imprensa.
Putin também informou o chefe do Executivo brasileiro sobre as negociações em andamento com os Estados Unidos.
De acordo com o Planalto, a conversa, que durou cerca de 40 minutos, incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação entre Rússia e Ucrânia.
Em uma rede social, Lula reforçou a defesa histórica do País pelo diálogo e por soluções pacíficas e reiterou que sua gestão está disposta a colaborar, inclusive por meio do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.
Os presidentes também abordaram o cenário político e econômico internacional e trataram da cooperação entre os dois países no âmbito do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados alcançados na Cúpula do bloco, realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro.
No plano bilateral, reafirmaram o compromisso de realizar ainda este ano a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.
