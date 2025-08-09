Vladimir Putin liga para Lula e fala sobre guerra e negociações com os EUA A conversa, que durou cerca de 40 minutos, incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação Brasília|Do Estadão Conteúdo 09/08/2025 - 12h49 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vladimir Putin liga para Lula e fala sobre guerra e negociações com os EUA Ricardo Stuckert/PR - 9.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado (9) por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, informou o Palácio do Planalto em nota divulgada à imprensa.

Putin também informou o chefe do Executivo brasileiro sobre as negociações em andamento com os Estados Unidos.

De acordo com o Planalto, a conversa, que durou cerca de 40 minutos, incluiu um agradecimento de Putin pelo empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação entre Rússia e Ucrânia.

Em uma rede social, Lula reforçou a defesa histórica do País pelo diálogo e por soluções pacíficas e reiterou que sua gestão está disposta a colaborar, inclusive por meio do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.

‌



Recebi telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã deste sábado (9). Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e… — Lula (@LulaOficial) August 9, 2025

Os presidentes também abordaram o cenário político e econômico internacional e trataram da cooperação entre os dois países no âmbito do BRICS. Putin parabenizou o Brasil pelos resultados alcançados na Cúpula do bloco, realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro.

No plano bilateral, reafirmaram o compromisso de realizar ainda este ano a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp