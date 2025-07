Marina lamenta morte de criança em cânion no RS e garante apoio do ICMBio às investigações Nesta quinta, menina de 11 anos caiu do ponto mais alto do cânion ‘Fortaleza’, uma das principais atrações turísticas da serra gaúcha Brasília|Do R7 11/07/2025 - 08h42 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h42 ) twitter

Marina afirmou lamentou morte nas redes, e disse que ICMbio será colaborar com as investigações Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte de uma criança de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza, localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS). “Ao pai, à mãe e aos dois irmãos, com quem ela visitava o parque, meus sentimentos e o mais profundo pesar pela perda tão precoce”, afirmou na publicação.

Marina também destacou que os profissionais do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) atuaram “intensamente no resgate durante o dia” e que o instituto está “à disposição das autoridades competentes para cooperar com a investigação sobre o caso”.

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), quando uma criança de 11 anos caiu do ponto mais alto do local, uma unidade de conservação e também uma das ações turísticas da serra gaúcha.

Segundo informações das autoridades locais, a vítima tinha o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e estava com a família a passeio. O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo, resgatado na noite de ontem.

