Marinha celebra Ciência, Tecnologia e Inovação com premiação e revista Evento em Brasília destacou avanços tecnológicos e reafirmou parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Brasília|Do R7 25/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h00 )

Almirante de Esquadra Rabello fala durante evento Terceiro-Sargento (ET) Coronha / Marinha do Brasil - 23.04.2025

A Marinha do Brasil realizou, no Clube Naval de Brasília, cerimônia em alusão ao Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação. A data, comemorada em 22 de abril, remete ao nascimento do Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, referência histórica da instituição e patrono da CT&I na força naval.

O evento teve a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e do comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Entre os destaques da solenidade estiveram a entrega do Prêmio “Soberania pela Ciência” e o lançamento da 36ª edição da Revista Pesquisa Naval.

Durante a cerimônia, um vídeo institucional apresentou iniciativas conduzidas pela DGDNTM (Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha), com foco em projetos voltados ao uso pacífico da energia nuclear, à segurança nacional e ao fortalecimento da pesquisa científica. O material também homenageou o legado do Almirante Álvaro Alberto, responsável por iniciativas estruturantes como a criação do CNPq.

Luciana Santos ressaltou a relevância da atuação estratégica em CT&I diante de transformações no cenário internacional. Segundo a ministra, o atual contexto geopolítico impõe ao país decisões que envolvem segurança energética e capacidade autônoma de desenvolvimento. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), liderado pela Marinha, foi citado como exemplo de iniciativa com impacto técnico e estratégico.

Cooperação entre Marinha e ministério

O diretor-geral da DGDNTM, almirante de esquadra Alexandre Rabello de Faria, enfatizou a importância da cooperação entre o ministério e a Marinha, destacando o apoio à execução de projetos e à condução do Plano Nacional de CT&I. De acordo com Rabello, os programas da Marinha geram resultados que ultrapassam as fronteiras militares e contribuem para diversos setores da sociedade.

Na ocasião, o Prêmio “Soberania pela Ciência” foi concedido ao artigo “Percepção Pública das Algas Marinhas e suas Aplicações em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação”. O estudo integra a nova edição da Revista Pesquisa Naval e foi desenvolvido pela Dra. Giselle Pinto de Faria Lopes e pelo capitão de fragata Marco Vinicius Ribeiro Lopes, do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), em parceria com Thais de Lourdes Macieira, da Finep.

A pesquisa avaliou a forma como diferentes públicos percebem as algas marinhas e sua aplicação em projetos biotecnológicos. Segundo a autora principal, o trabalho buscou identificar o impacto de variáveis como idade e escolaridade na aceitação de produtos inovadores. Os projetos mencionados, como o Superalimento e o Antídoto Natural Marinho, foram apontados como exemplos de iniciativas com potencial de uso direto em operações e setores civis.

Os artigos publicados pela Revista Pesquisa Naval são avaliados por docentes de instituições como USP, PUC-Rio e Senai Cimatec, garantindo padronização técnica e relevância científica.

A cerimônia reuniu ainda embaixadores, parlamentares, ex-ministros, acadêmicos e representantes de centros de pesquisa, fundações, empresas públicas e instituições civis e militares.

