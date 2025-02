Marinha promove quatro mulheres ao posto de Contra-Almirante pela primeira vez na história Entre escolhidas para o maior posto em Saúde está a indicação de Gisele Mendes de Souza e Mello, morta por uma bala perdida em 2024 Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 15h52 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h52 ) twitter

Marinha promoveu, de forma inédita, quatro oficiais mulheres do Corpo de Saúde da Marinha ao posto de Contra-Almirante Divulgação/Marinha

Pela primeira vez na história, a Marinha do Brasil promoveu de forma simultânea quatro oficiais mulheres do Corpo de Saúde da Força. Todas foram elevadas ao posto de Contra-Almirante, o maior da carreira na área. A nova identificação para as Capitães de Mar e Guerra passa a valer em março.

Entre as escolhidas está Gisele Mendes de Souza e Mello, que morreu vítima de uma bala perdida durante uma cerimônia no Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro, em 2024. As outras três indicadas ao poto de Oficial General são:

Daniela Leitão Mendes, vice-diretora da Diretoria de Saúde da Marinha;

Mônica Medeiros Luna, vice-diretora do Centro de Perícias Médicas da Marinha; e

Claudia Regina Amaral da Silva Fiorot, assistente do Departamento de Auditoria em Saúde.

Com o anúncio, o Serviço Ativo da Marinha passa a contar agora com quatro mulheres no posto de Oficial General.

Promovida em 2023, a Contra-Almirante Maria Cecília Conceição assumirá o cargo de Diretora do Hospital Naval Marcílio Dias. Será a primeira vez que uma mulher ocupa essa função na maior unidade de saúde da Marinha.

Homenagem póstuma

A promoção concedida a Gisele Mendes de Souza e Mello também foi inédita. A honraria indicada a ela vem em reconhecimento a 29 anos de serviços à Pátria. Médica especialista em geriatria, ela ingressou na Marinha em 1995 e chegou a ser superintendente de saúde no Hospital Marcílio Dias. Também foi diretora do Hospital Naval de Brasília.

As decisões da Marinha serão levadas ao ministro da Defesa, José Múcio, e encaminhada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Há expectativa de que seja ratificada pelas instâncias do governo em 31 março.