Marinha instala hospital de campanha com atendimento gratuito no Parque da Cidade Estrutura fica até o dia 14 e conta com clínica médica, ortopedia, pediatria, psicologia e assistência social, das 9h às 17h Brasília|Do R7, em Brasília 09/06/2025 - 12h26 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Militares estão oferecendo serviço de primeiros socorros Divulgação/Marinha

A Marinha instalou um hospital de campanha com atendimentos gratuitos à população no Parque da Cidade, em Brasília. A estrutura conta com clínica médica, ortopedia, pediatria, odontologia, psicologia e assistência social.

Além dos serviços, estão sendo realizadas oficinas de escovação dental, instrução de primeiros socorros e palestras sobre saúde metal.

A iniciativa acontece em razão ao Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho. O serviço fica até 14 deste mês, das 9h às 17h.

A estrutura é operada por 37 profissionais da saúde e apoio técnico, reunindo militares da Unidade Médica Expedicionária da Marinha e do Hospital Naval de Brasília.

‌



As ações visam dar conhecimento à sociedade da importância da Marinha para o País, com enfoque na relevância estratégica do mar e das hidrovias para os brasileiros.

Exposição

O público também poderá prestigiar a exposição de meios operativos da Marinha.

‌



Na mostra, estão sendo exibidos o carro lagarta anfíbio, lancha de operações ribeirinhas, os blindados Piranha IIIC e JLTV, além da lançadora múltipla universal com o míssil antinavio nacional de superfície.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Serviço

Onde : Estacionamento 11 do Parque da Cidade

: Estacionamento 11 do Parque da Cidade Quando : até 14 de junho

: até 14 de junho Horário : 9h às 17h

: 9h às 17h Valor: gratuito

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp