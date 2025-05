Comandante da Marinha nega ter recebido ordens para usar tropas em tentativa de golpe Fala foi feita nesta sexta-feira durante depoimento ao STF, onde Olsen foi indicado como testemunha de defesa de Almir Garnier Brasília|Giovana Cardoso e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 15h19 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h44 ) twitter

Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha Lula Marques/ Agência Brasil

O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen , negou ter recebido qualquer ordem para empregar o uso de tropas para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva ou para dar um golpe de Estado. A fala foi feita nesta sexta-feira (23) durante depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal) , onde Olsen foi indicado como testemunha de defesa pelo do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, um dos réus que responde à ação na Corte.

O militar chegou a pedir ao STF para que fosse dispensado do depoimento, mas teve o pedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O comandante da Marinha tinha alegado ao Supremo que “desconhece os fatos objeto de apreciação na presente ação penal”. Garnier, contudo, defendeu a manutenção do depoimento de Olsen por entender que o interrogatório dele será relevante para o caso.

Olsen comentou, ainda, sobre uma afirmação da Polícia Federal de que tanques da Marinha estavam na rua, prontos para o golpe. Mensagens obtidas na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado mostraram que Garnier teria afirmado que tinha tanques da Marinha prontos para iniciar o golpe após a eleição de 2022.

Após a divulgação dessa informação, a Marinha emitiu um comunicado, em novembro de 2024, para negar qualquer iniciativa a favor de um golpe de Estado.

À época, a força disse que “em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito”.

No depoimento, Olsen negou a ordem. “A nota datada de 27 de novembro de 2024 responde a matérias vinculadas na mídia que tratam de tanques na rua para prontos para o golpe. Isso no sentido de assegurar que em momento nenhum houve ordem, mobilização ou planejamento do emprego de veículos brindados para fins que impeçam ou restrinjam o exercício dos poderes constitucionais”, alegou.

Ao ser questionado sobre a transferência do comando, o militar afirmou que o almirante Almir passou o cargo para ele, mas não compareceu na cerimônia de 31 de dezembro de 2022. “O almirante Garnier não apresentou qualquer razão para sua ausência a cerimônia de transferência do cargo. Eu particularmente desconheço as razões que levaram o almirante Garnier a não estar presente na cerimônia”, completou.





