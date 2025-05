Mauro Vieira diz que ‘não cabe discussão’ a asilo concedido para ex-primeira-dama do Peru A senadores, ministro voltou a defender decisão como uma causa humanitária; Nadine Heredia foi condenada por corrupção Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 13h26 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h59 ) twitter

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira Edilson Rodrigues/Agência Senado - 20.05.2025

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (20) que “não cabe discussão” ao asilo do Brasil concedido à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia.

O chanceler também voltou a defender que a escolha do país para atender ao pedido de Nadine foi por uma causa humanitária. A posição veio em audiência da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

“A senhora Heredia foi submetida a cirurgia grave recentemente relacionada à coluna cervical e está em recuperação. Ela também tem um filho menor de idade que ficaria desassistido, tendo em vista que seu marido está detido. A concessão do asilo diplomático obedece a um rito protocolar. Não cabe discussão do mérito dada a circunstância de urgência humanitária; é uma decisão puramente protocolar”, afirmou.

Vieira também destaacou que o governo peruano deu “salvo conduto sem questionamento” para permitir a operação de retirada da ex-primeira-dama. O pedido feito por ela foi feito junto ao Conare, Comitê Nacional para Refugiados, que faz uma análise de mérito das solicitações.

O asilo concedido pelo governo brasileiro veio após Nadine ser condenada à prisão por lavagem de dinheiro no Peru.

Esposa do ex-presidente Ollanta Humala, ela está envolvida em propinas da construtora brasileira Odebrecht (atualmente Novonor) e recursos ilícitos do governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

