Quem é a ex-primeira-dama do Peru refugiada no Brasil

Nadine Heredia recebeu asilo do Brasil após ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro Divulgação/Presidência do Peru

A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, de 48 anos, desembarca em Brasília nesta quarta-feira (16) após o Brasil conceder asilo diplomático a ela e a seu filho menor, Samin Mallko Ollanta Humala Heredia.

A decisão veio após Heredia, esposa do ex-presidente peruano Ollanta Humala, ser condenada na terça-feira (15) a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro no Peru. O caso envolve propinas da construtora brasileira Odebrecht (atualmente Novonor) e recursos ilícitos do governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

Ao contrário de Humala, que já está preso em uma base policial no Peru, Heredia não foi detida após a sentença. Ela se refugiou na Embaixada do Brasil em Lima, onde conseguiu o asilo e um salvo-conduto do governo peruano, que, segundo a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, é obrigado a garantir sua saída do país.

“O governo peruano prestou as referidas garantias para a transferência de ambas as pessoas [Heredia e o filho dela] e concedeu os correspondentes salvo-condutos”, informou o Ministério das Relações Exteriores do Peru em um comunicado.

‌



Quem é Nadine Heredia?

Nascida em uma família abastada, Heredia se formou em comunicação social e se especializou em sociologia. Ela construiu carreira em ONGs, incluindo um período na USAID, agência humanitária dos Estados Unidos.

‌



Casada com Humala desde 1996, com quem tem três filhos, Heredia sempre esteve envolvida na política. Ela é apontada como cofundadora do Partido Nacionalista e teve papel ativo nas campanhas presidenciais do marido em 2006 e 2011.

As condenações de Heredia e Humala estão ligadas a esquemas de financiamento ilícito dessas campanhas. A Justiça peruana concluiu que o casal recebeu US$ 3 milhões (cerca de R$ 17,67 milhões) da Odebrecht e US$ 200 mil (R$ 1.178) do governo de Chávez.

‌



A Promotoria peruana também acusou Heredia de gerir pagamentos ilegais venezuelanos e de usar propinas para comprar artigos de luxo na Europa durante o governo de Humala (2011-2016). Ela nega as acusações.

O escândalo da Odebrecht, que abalou a política latino-americana, revelou que a empresa pagou dezenas de milhões de dólares em propinas e doações eleitorais ilegais no Peru desde o início do século 21.

Enquanto Heredia busca refúgio no Brasil, Humala cumprirá pena em uma instalação especial para ex-líderes peruanos. A defesa do ex-presidente anunciou que recorrerá da sentença.

