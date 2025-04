Lula apela a países por entrega de metas ‘ambiciosas’ contra impactos climáticos, diz Mauro Pedido foi feito em reunião com a ONU e cerca de 20 chefes de Estado e de Governo nesta quarta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h33 ) twitter

Lula e Guterres participaram de cúpula nesta quarta Ricardo Stuckert / PR - 01.12.2023

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um apelo para que os países entreguem metas “ambiciosas” de reduções dos impactos climáticos em reunião com o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, e cerca de 20 chefes de Estado e de Governo na manhã desta quarta-feira (23). A informação foi passada pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, à imprensa após o fim da cúpula virtual.

Atualmente, 19 países dos 196 signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), entregaram as suas NDCs (Contribuições Nacionalmente Determinadas). O prazo inicial era fevereiro, mas foi estendido até setembro, por ainda faltarem muitas entregas.

As NDCs são as metas determinadas por cada país para reduzir a emissão de combustíveis fósseis, como gás natural, carvão e petróleo, e limitar o aquecimento da terra a 1,5º, seguindo o Acordo de Paris.

“Foi uma reunião virtual de alto nível, com cerca de 20 chefes de Estado e Governo, para promover uma mobilização política global diante da emergência climática e acelerar uma transição justa, inclusiva e sustentável. Essa reunião, realizada sete meses antes da reunião [da COP30] ser sediada em Belém, no Pará, com foco em grandes e pequenas economias, pretende acelerar o enfrentamento à mudança global”, disse.

‌



O ministro detalhou que durante o encontro o presidente Lula “reafirmou o compromisso do Brasil com a construção de um novo modelo de desenvolvimento, baseado em prosperidade econômica, sustentabilidade e inclusão social”.

“O Brasil e a ONU convocarão, ao longo deste ano, uma série de eventos voltados ao engajamento de lideranças jovens e religiosas, artistas, povos originários e cientistas em torno de um novo pacto ambiental para o planeta. Esse foi um chamado à ação para que os países entreguem as metas de mudança climática”, disse.

‌



O R7 questionou se o atraso das entregas das NDCs dos outros países pode comprometer negociações na COP30. O ministro, no entanto, ressaltou que o “Brasil foi o primeiro de todos os países a entregar” e que Lula fez um “apelo por apresentação de metas ambiciosas”. “É importante que seja o mais rápido possível [a entrega das metas], mas sendo dentro do prazo [de setembro] estará muito bem”, disse o Mauro

Fundo Florestal Tropical

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também reforçou que o presidente espera que na COP 30 o Fundo da Floresta Tropical para Sempre esteja operacional. “No Fundo vamos fazer o financiamento de quem proteger as florestas, com pagamento por hectare de florestas plantadas”, explicou.

‌



Marina ressaltou algumas metas, como “triplicar a utilização de energia renovável, duplicar a eficiência energética e se afastar do uso dos combustíveis fósseis”. “Além do necessário financiamento climático para não ultrapassarmos 1,5º de aumento da temperatura da Terra”, finalizou.

