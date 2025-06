Ministério da Defesa aprova Plano de Combate ao Assédio e Discriminação Documento prevê ações de prevenção, acolhimento e tratamento de denúncias; entenda Brasília|Do R7, em Brasília 11/06/2025 - 09h47 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h48 ) twitter

Plano prevê afastamento da vítima do ambiente de assédio

O Ministério da Defesa aprovou nesta quarta-feira (11) Plano Setorial de Combate ao Assédio e Discriminação. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e estabelece ações de prevenção, acolhimento e tratamento das denúncias recebidas.

O documento está alinhado com o Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na Administração Federal Direta. A portaria estabelece as diretrizes e ações para combater o assédio moral, assédio sexual e a discriminação no ambiente de trabalho do Ministério da Defesa.

O plano se aplica a servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados); empregados públicos; militares; terceirizados e estagiários.

Apesar disso, inicialmente o plano abrange apenas a Administração Central do Ministério da Defesa. No entanto, instituições como a Escola Superior de Guerra, a Escola Superior de Defesa e o Hospital das Forças Armadas deverão estruturar seus próprios planos setoriais.

‌



Prevenção e acolhimento

O Plano prevê a capacitação e sensibilização dos servidores e membros do ministério sobre diferentes tipos de assédio e discriminação, assim como suas consequências e como identificá-los. A pasta deve realizar campanhas educativas e treinamentos para garantir uma cultura organizacional que valorize a diversidade e o respeito mútuo.

O eixo de acolhimento, por sua vez, visa oferecer suporte humanizado e confidencial para aqueles que sofreram ou testemunharam situações de assédio ou discriminação. Para isso, o Ministério estabelecerá uma Rede de Acolhimento composta por representantes da Assessoria Especial de Integridade e Segurança da Informação, Ouvidoria, Comissão de Ética Setorial e Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

‌



Além disso, o plano prevê a adoção de medidas imediatas, como mudança de local de trabalho ou proibição de contato, para proteger as vítimas e garantir sua segurança, independentemente do processo correcional.

Tratamento de denúncias

O terceiro eixo do Plano é o tratamento das denúncias. A Ouvidoria do Ministério da Defesa será o canal exclusivo para o recebimento e análise preliminar das denúncias, que poderão ser feitas de forma anônima ou não.

‌



No processo, será garantido o sigilo dos dados pessoais do denunciante e a proteção contra retaliações. A apuração das denúncias será conduzida pela Unidade Setorial de Correição de forma célere e prioritária, pautada na não revitimização da vítima. As declarações da vítima serão consideradas prova de alta relevância, e todo o processo seguirá o devido processo legal, com direito à ampla defesa e ao contraditório para o denunciado.

