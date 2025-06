Brasil apreende, em média, 279 armas por dia em 2024; fuzis lideram crescimento Ao todo, foram contabilizadas 102.195 apreensões — uma redução de 2,62% em relação aos registros de 2023 Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 09h21 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h23 ) twitter

Mapa da Segurança Pública mostrou que as apreensões de fuzis tiveram o maior crescimento Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo

O Mapa da Segurança Pública 2025 revelou que o país registrou, em média, a apreensão de 279 armas de fogo por dia no ano passado. O documento, divulgado nesta quarta-feira (11) pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), traz dados consolidados de 2024.

Ao todo, foram contabilizadas 102.195 apreensões — uma redução de 2,62% em relação aos registros de 2023. O tipo de armamento mais apreendido foi o revólver, com 35.096 ocorrências, seguido pela pistola (29.532) e pela espingarda (18.564).

Por região, o Sudeste concentrou o maior número de flagrantes, com 36.751 apreensões. Entre os estados, destacam-se São Paulo (14.220 ocorrências) e Minas Gerais (12.383).

Na outra ponta, Roraima registrou o menor número de apreensões, com 331 casos. A região Norte, no geral, ficou em último lugar no ranking de armamentos retirados de circulação, somando 8.310 ocorrências.

Destaques

Segundo o relatório, além de São Paulo, outros oito estados contrariaram a tendência nacional e apresentaram aumento nas apreensões de armas de fogo em relação a 2023. São eles:

Tocantins – 36,71%

São Paulo – 24,78%

Rondônia – 12,63%

Mato Grosso – 11,25%

Amazonas – 11,17%

Bahia – 5,22%

Santa Catarina – 4,23%

Rio Grande do Norte – 4,10%

Piauí – 2,51%

Fuzis e outros armamentos

Embora não lidere os rankings de apreensões totais, o fuzil foi o tipo de arma que apresentou o maior crescimento percentual: um aumento de 43,37% — passando de 1.365 apreensões em 2023 para 1.957 em 2024.

‌



O rifle também teve um crescimento expressivo, com alta de 13,54%, totalizando 1.082 apreensões no ano passado. Carabinas e pistolas registraram aumentos de 3,85% e 3,62%, respectivamente, conforme a Tabela 30 do relatório.

Por outro lado, observou-se redução nas apreensões de:

Submetralhadoras: −16,52%

Metralhadoras: −12,87%

Espingardas: −8,94%

Revólveres: -5,30%

