Brasília |Do R7, em Brasília

Ministério Público pede investigação de PM que deu tapa em rosto de homem no DF Polícia Militar foi acionada para conter briga entre vizinhos e um dos agentes agrediu homem durante abordagem

Alto contraste

A+

A-

Caso teria acontecido após briga de vizinhos Caso teria acontecido após briga de vizinhos (Arquivo cedido ao R7 - 10.03.2024)

O Ministério Público do Distrito Federal pediu à Corregedoria-Geral da Polícia Militar para investigar a conduta de um agente que deu um tapa no rosto de um homem durante uma abordagem policial. O órgão diz que é necessário “apurar a suposta agressão cometida por um policial militar contra um civil” e deu prazo de resposta de cinco dias.

O caso aconteceu em 10 de março, na noite de um domingo, após vizinhos se envolverem em uma briga no Núcleo Bandeirante. Os envolvidos chamaram a Polícia Militar, e durante a abordagem um policial discutiu com um dos homens e deu um tapa no rosto dele (veja vídeo abaixo).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A gravação, feita por familiares da vítima, mostra o homem de camisa cinza discutindo com um policial. Em certo momento, ele responde o PM e logo em seguida recebe o tapa no rosto. A família alega que houve abuso de autoridade por parte do agente.

O homem agredido foi levado para a delegacia pelos policiais para prestar esclarecimentos no mesmo dia. Questionado sobre o fato, a PMDF disse que "abriu procedimento interno para investigar a conduta do PM". "A corporação reafirma seu compromisso com a verdade dos fatos e a garantia dos direitos humanos."