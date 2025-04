Ministra Margareth Menezes vai à Câmara dos Deputados explicar cachês recebidos no Carnaval Deputados questionam apresentações em Salvador em valores que somam R$ 640 mil Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 ) twitter

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai à Câmara para responder questionamentos de parlamentares

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, vai à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (30) para justificar cachês de apresentações do último Carnaval.

A representante do governo Lula, que tem carreira como cantora e compositora, recebeu valores por participação na festividade de Salvador e de Fortaleza.

Os valores somam R$ 640 mil e foram pagos por prefeituras. Um outro show particiular também foi contratado. À época, a política havia se ausentado do cargo de ministra a pedido de férias.

O convite à Câmara foi encabeçado por deputados e oposição e, além da situação dos cachês, também quer indagar pelo uso político do Programa Nacional de Comitês de Cultura. Parlamentares indagam se a ação foi utilizada para apoio em campanhas políticas.

A ida da ministra será discutida em uma audiência conjunta, entre as comissões de Cultura e a de Fiscalização Financeira e Controle. O encontro está previsto para começar às 10h.

