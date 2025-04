Moraes manda defesa de Collor apresentar mais exames médicos Na segunda-feira (28), Moraes mandou a defesa do político apresentar documentos, inclusive prontuário e histórico médico Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 29/04/2025 - 12h14 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h39 ) twitter

Moraes manda defesa de Collor apresentar mais exames médicos

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou a defesa do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello apresentar mais exames e, inclusive, esclarecer a inexistência de alguns documentos entre os anos de 2019 e 2022.

“Em complementação aos documentos juntados, determino que a Defesa do custodiado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte a íntegra dos exames realizados, inclusive os exames de imagens, bem como esclareça a inexistência de exames realizados no período de 2019 a 2022, indicativos e relacionados a Doença de Parkinson”, disse.

Na segunda-feira (28), Moraes mandou a defesa do político apresentar documentos, inclusive prontuário e histórico médico.

O ministro pretende analisar esses documentos para decidir sobre uma eventual prisão domiciliar.

Moraes também decretou sigilo dos documentos. No último sábado (26), Collor pediu novamente ao STF para cumprir prisão domiciliar. Em relatório médico, a equipe afirma que o político necessita de uso diário de medicações e de visitas médicas especializadas periódicas. Agora, o ministro analisará o pedido.

A Polícia Federal prendeu Collor na madrugada da última sexta-feira (25), em Maceió (AL), em cumprimento a mandado expedido por Moraes. A ordem de prisão foi determinada após a condenação definitiva do ex-senador por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.

