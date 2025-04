Ministro da AGU cobra ‘rigorosa apuração’ de morte de menina após desafio da internet Jorge Messias disse que morte de Sarah Raissa convoca a refletir sobre a necessidade de um marco normativo para as redes sociais Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 14/04/2025 - 23h50 (Atualizado em 14/04/2025 - 23h51 ) twitter

Sarah Raissa morreu após desafio do desodorante Folha Vitória/Folha Vitória

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, cobrou nesta segunda-feira (14) uma “rigorosa apuração” da morte da menina Sarah Raissa, de 8 anos. A menina morreu após participar de um desafio da internet para inalar desodorante. Messias afirmou que o caso convoca a "refletir sobre a necessidade de um marco normativo eficiente para as redes sociais".

O AGU disse que a regulação das redes sociais é um assunto que não interessa apenas ao governo, mas a sociedade como um todo. “A catástrofe remarca a essencialidade de termos ferramentas regulatórias para prevenir e responsabilizar, de forma efetiva, os divulgadores de conteúdos falsos/maliciosos nas redes sociais, bem como as Big Techs, quando estas se omitem apenas para transformar desinformação em lucro”, destacou.

A morte de Sarah Raissa é investigada pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), que quer descobrir quem fez o vídeo que incentivou a menina a participar do desafio. Sarah foi encontrada desacorda pelo avô ao lado de um vidro de desodorante e do celular. Ela foi levada ao hospital, mas três dias depois foi declarada a morte cerebral.

Nos últimos 11 anos, ao menos 56 crianças e adolescentes morreram ou ficaram feridos após participarem de desafios da internet. Os dados são de levantamento não oficial feito pelo Instituto DimiCuida com base em notícias jornalisticas e relatos de pais.

