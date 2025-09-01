Moraes autoriza uso de slides na defesa de Augusto Heleno durante julgamento no STF
Ex-ministro-chefe do GSI e mais sete réus serão julgados no STF por tentativa de golpe de Estado a partir desta semana
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Bolsonaro, a utilizar apresentação em formato de slides durante a sustentação oral no julgamento que começa nesta terça-feira (2). A decisão foi publicada no domingo (31).
Na determinação, Moraes deferiu o pedido da defesa para uso de material audiovisual, desde que os advogados encaminhem o conteúdo até as 15h desta segunda-feira (1º) para avaliação técnica da corte.
“Defiro o requerimento formulado, devendo a defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira enviar para a Secretaria da Primeira Turma o material a ser apresentado na sustentação oral até o dia 1/9, às 15h00, para verificação da adequação técnica”, escreveu o ministro.
Julgamento
A partir desta terça-feira (2), a Primeira Turma do STF inicia o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentar articular um golpe de Estado após a derrota do ex-presidente nas eleições de 2022.
Heleno é um dos integrantes do chamado núcleo 1 da trama, considerado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) o grupo crucial para a suposta tentativa de ruptura institucional.
Ele e os demais réus respondem pelos seguintes crimes:
