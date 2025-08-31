STF terá segurança reforçada no julgamento do ‘núcleo principal’ da trama golpista Corte afirma ter ‘plano estruturado para todas as grandes manifestações’; varreduras são feitas nas residências dos ministros Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 31/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/08/2025 - 02h00 ) twitter

Bolsonaro, Cid e mais seis serão julgados pelo STF nesta semana Ton Molina/STF - 9.6.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) inicia na próxima terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados apontados como integrantes do chamado “núcleo principal” da tentativa de golpe. O grupo é acusado de liderar a trama que buscava abolir, de forma violenta, o Estado democrático de Direito.

Para garantir a segurança durante as sessões, o STF ampliou a estrutura de policiamento, adotando medidas especiais dentro e fora do tribunal.

Um grupo de policiais tem permanecido no prédio da corte, inclusive à noite, para prevenir contratempos. Além disso, equipes realizam varreduras de rotina nas residências dos ministros — procedimento intensificado desde novembro passado, quando um homem explodiu uma bomba na frente do STF, tirando a própria vida.

A Secretaria de Segurança Pública do DF disse que, na Praça dos Três Poderes, o policiamento será ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2).

‌



De acordo com a pasta, o monitoramento poderá incluir abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Até o momento, a secretaria disse que não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento.

‌



7 de Setembro

O julgamento do núcleo principal coincidirá este ano com o feriado de 7 de Setembro.

Em nota, o STF afirmou ter um “plano estruturado para todas as grandes manifestações”, elaborado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Entre as medidas, está a restrição de acesso à Praça dos Três Poderes.

‌



“A partir desse planejamento e mantendo as análises de risco atualizadas, o Tribunal adapta constantemente os meios e os modos de atuação”, informou o Supremo.

O reforço de segurança deverá se estender até depois do julgamento, já que no dia 29 de setembro está marcada a posse do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin.

Planejamento da Segurança Pública do DF

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que vai fazer um esquema especial de segurança para o julgamento no STF e para as comemorações do 7 de Setembro.

“A segurança da Praça dos Três Poderes será reforçada por meio de operação integrada entre a Polícia Judicial do STF e a SSP/DF. O monitoramento contará com equipamentos de última geração, incluindo drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas, garantindo vigilância contínua do perímetro”, disse a pasta.

Segundo a secretaria, nesta segunda-feria (1º), será instalada a “Célula Presencial Integrada de Inteligência”, na sede da pasta. “A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais para ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas”, explicou a secretaria.

Leia: Mais de 3.300 querem acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe

A pasta acrescentou que “a Célula Presencial Integrada de Inteligência é um esforço permanente e colaborativo de natureza conjunta entre os setores de Inteligência locais e do Distrito Federal”.

“A instalação da unidade otimiza meios e promove o efetivo compartilhamento de informações entre os órgãos participantes, aumentando a consciência situacional, diminuindo o tempo de resposta e garantindo mais efetividade às ações”, destacou a Secretaria de Segurança Pública.

Para o 7 de Setembro, a pasta disse que Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral, e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização. O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.

“As medidas estão sendo adotadas em parceria com o STF e demais órgãos do Sistema de Segurança Pública, assegurando tranquilidade, segurança e a plena realização dos eventos”, ressaltou a secretaria.

Julgamento na Primeira Turma

O julgamento de Bolsonaro será conduzido pela Primeira Turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, com relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Também fazem parte da Primeira Turma os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

A corte reservou cinco datas para analisar o processo: 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Veja os horários:

2/9 – 9h às 19h

3/9 – 9h às 12h

9/9 – 9h às 19h

10/9 – 9h às 12h

12/9 – 9h às 19h

Veja quem será julgado pelo STF:

Considerando a soma máxima das penas atribuídas a cada crime, um réu poderia, teoricamente, ser condenado a até 43 anos de prisão — caso os ministros entendam que ele participou de todas as condutas criminosas imputadas.

Essa contagem é teórica e dependerá da decisão do STF sobre a participação individual de cada réu e da forma de cumulação das penas.

