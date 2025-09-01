Crimes pelos quais Bolsonaro e aliados respondem podem render até 43 anos de prisão Ex-presidente e mais sete réus começam a ser julgados nesta terça-feira por planejarem um golpe de Estado Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 12h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bolsonaro e sete aliados começam a ser julgados por tentativa de golpe de Estado.

Acusação atribui a função de planejamento e coordenação dos atos a Bolsonaro e seus aliados.

Se condenados, podem pegar até 43 anos de prisão por cinco crimes.

Grupo atuava em sintonia com militares e políticos para sustentar a tentativa de ruptura democrática. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Julgamento de Bolsonaro no STF começa nesta terça WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 16/08/2025

O núcleo crucial da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília começa a ser julgado pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (2).

A PGR (Procuradoria-Geral da República) atribui ao ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus aliados mais próximos no governo a função de planejamento, coordenação e incentivo político aos atos que buscavam impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e manter Bolsonaro no poder.

A maior parte do grupo responde a cinco crimes. Se forem condenados, podem pegar até 43 anos de prisão.

Para que um réu receba a pena máxima, é necessário que os ministros entendam que ele participou de todas as condutas criminosas imputadas.

‌



Dessa forma, os réus podem ter uma pena menor a depender do julgamento sobre a participação individual de cada réu e da forma de cumulação das penas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O que diz a PGR sobre Bolsonaro e os demais

De acordo com a denúncia da PGR, esse grupo atuava em sintonia com militares, políticos e assessores da Presidência, dando sustentação a uma rede que se dividia em núcleos político, operacional e financeiro.

‌



O núcleo político, considerado crucial, teria sido o responsável por validar juridicamente e politicamente a tentativa de ruptura democrática.

O núcleo crucial é composto por:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Quais crimes estão sendo julgados contra Jair Bolsonaro e seus aliados?

Jair Bolsonaro e mais sete réus são julgados por planejarem um golpe de Estado e os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A PGR (Procuradoria-Geral da República) atribui a eles a função de planejamento, coordenação e incentivo político aos atos que buscavam impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva e manter Bolsonaro no poder.

Qual é a pena máxima que os réus podem enfrentar?

Se condenados, os réus podem pegar até 43 anos de prisão, respondendo a cinco crimes. A pena máxima só será aplicada se os ministros entenderem que o réu participou de todas as condutas criminosas imputadas.

Como a participação individual dos réus pode afetar as penas?

A participação individual de cada réu e a forma de cumulação das penas podem resultar em penas menores, dependendo do julgamento. Isso significa que a pena pode variar conforme a contribuição de cada um nos atos criminosos.

Com quem o grupo de réus atuava em sintonia?

De acordo com a denúncia da PGR, o grupo atuava em sintonia com militares, políticos e assessores da Presidência, formando uma rede dividida em núcleos político, operacional e financeiro.

Qual era a função do núcleo político mencionado na investigação?

O núcleo político, considerado crucial, era responsável por validar juridicamente e politicamente a tentativa de ruptura democrática.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp