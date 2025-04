Moraes autoriza visita de 24 parlamentares a Walter Braga Netto na prisão Segundo a decisão do ministro, serão permitidas visitas individuais e no máximo três por dia Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/04/2025 - 18h24 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h35 ) twitter

Braga Netto está preso desde dezembro de 2024 Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 8.12.2021

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou a visita de 24 parlamentares ao general Walter Braga Netto, preso desde dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Segundo a decisão do ministro, serão permitidas visitas individuais e no máximo três por dia.

De acordo com a decisão, estão autorizados a visitar o militar o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), e 23 senadores:

Izalci Lucas (PL-DF);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Rogério Marinho (PL-RN);

Chico Rodrigues (PSB-RR);

Marcio Bittar (União-AC);

Luiz Carlos Heinze (PP-RS);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Marcos Rogério (PL-RO);

Sergio Moro (União-PR);

Eduardo Girão (Novo-CE);

Laercio Oliveira (PP-SE);

Nelsinho Trad (PSD-MS);

Mecias de Jesus (Republicanos-RR);

Romário (PL-RJ);

Alan Rick (União-AC);

Jorge Kajuru (PSB-GO);

Cleitinho (Republicanos-MG);

Styvenson Valentim (PSDB-RN);

Tereza Cristina (PP-MS);

Zequinha Marinho (Podemos-PA);

Dr. Hiran (PP-RR);

Carlos Portinho (PL-RJ); e

Damares Alves (Republicanos-DF)

Em março, por unanimidade, a Primeira Turma do STF decidiu manter a prisão do ex-ministro pela acusação de interferir em investigações sobre um suposto plano de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

Braga Netto é general do Exército e foi ministro da Casa Civil e da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. Em 2022, concorreu como vice na chapa do ex-presidente.

Em 18 de fevereiro, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou 34 pessoas pela participação no suposto esquema, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e Braga Netto.

No dia 26 de março, Bolsonaro, Braga Netto e outros seis denunciados viraram réus e vão responder a uma ação penal.

