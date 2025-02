Moraes determina oitiva de Delgatti para esclarecer fala sobre segurança de presídio Secretaria de Administração Penitenciária de SP se manifestou contra transferência de hacker após primeiro depoimento Brasília|Do R7 17/02/2025 - 23h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 23h04 ) twitter

Delgatti está preso no Centro de Detenção Provisória de Araraquara Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.8.2023

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou, nesta segunda-feira (17), que o hacker Walter Delgatti Neto passe por uma nova oitiva, no prazo de 48 horas, para esclarecer as declarações dele sobre a segurança do presídio onde ele está preso. A defesa dele pediu que o hacker fosse transferido do Centro de Detenção Provisória de Araraquara para o complexo penal de Tremembé, pois ele estaria sofrendo ameaças.

Na quinta-feira (13), no entanto, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo se manifestou contra a transferência dele, alegando que Delgatti teria dito em depoimento que se sentia seguro em Araraquara. No domingo (16), a defesa do hacker afirmou que as falas dele foram distorcidas. Além disso, afirmou que Delgatti teria sido ouvido sem a presença dos advogados. Cabe a Moraes decidi sobre a transferência dele.

Delgatti é acusado de ter cometido falsidade ideológica e invadido dispositivo informático no caso da invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e da inserção de documentos e alvarás de soltura falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Além dele, também é ré no caso a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Moraes é o relator da ação no STF.

No ano passado, ele foi condenado a dez meses de prisão pelo 3º Juizado Especial Criminal de Brasília por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já em 2023, Delgatti foi condenado a 20 anos e um mês de prisão em outro processo, relacionado à Operação Spoofing, deflagrada em 2019 para apurar o vazamento de diálogos de procuradores da extinta força-tarefa da Lava Jato.