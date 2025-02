Alckmin defende diálogo com EUA e reforça que governo vai aguardar decisão sobre taxação Vice-presidente disse considerar parceria entre os países ‘equilibrada’ e que comércio é um ‘ganha-ganha’ para ambas partes Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/02/2025 - 17h52 (Atualizado em 10/02/2025 - 19h08 ) twitter

Alckmin disse que Brasil vai manter diálogo Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira (10) considerar a parceria entre Brasil e Estados Unidos “equilibrada” e reforçou que o governo vai aguardar decisões concretas sobre a possível taxação nas importações de aço e de alumínio antes de adotar medidas. Segundo Alckmin, o Brasil vai manter um diálogo e colaboração com o governo norte-americano.

“Vamos aguardar ainda essa questão da taxação. A parceria Brasil-Estados Unidos é equilibrada, é um ganha-ganha. Nós exportamos para eles, eles exportam para nós. Ganha a população. Quem tem mais competitividade consegue colocar mais e melhor os seus produtos em benefício da população”, afirmou. O Brasil é um dos maiores fornecedores de aço e ferro para os EUA.

No domingo (9), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que detalharia nesta segunda a tarifa de 25% que será aplicada a todas as importações. Durante conversa com jornalistas, o presidente americano explicou que os Estados Unidos vão cobrar o mesmo nível de taxas impostas pelos parceiros comerciais. “Não vai afetar todos os países, porque há alguns com os quais temos tarifas similares, mas aqueles que estão tirando vantagem dos EUA, teremos reciprocidade”, disse.

Alckmin lembrou, ainda, que a tarifa já havia sido aplicada no último governo Trump, mas funcionava a partir de um sistema de cotas. Na época, o governo estadunidense chegou a suspender as taxas para países como Brasil, Austrália e integrantes da União Europeia.

“Vamos aguardar ainda essa questão da taxação. Na outra vez que isso foi feito, teve cotas. Então, vamos aguardar, a nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria e benefício das nossas populações”, completou.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro se manifestará após a efetivação da promessa de Donald Trump. “O governo tomou uma decisão de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas, e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. O governo vai aguardar a decisão oficial antes de qualquer manifestação”, disse Haddad.

Questionado se o Executivo vai taxar as big techs como resposta aos Estados Unidos, o ministro voltou a responder que vai aguardar a orientação presidencial “após as medidas efetivamente implementadas”. Lula também disse que taxação seja confirmada, Lula afirmou que o Brasil vai taxar os EUA de volta, seguindo o conceito da reciprocidade. ( L eia mais aqui ).