Moraes usa tipoia em julgamento após operar por rompimento de tendão Ministros do STF analisam denúncia da Procuradoria-Geral da República contra seis pessoas por participar de plano golpista Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/04/2025 - 11h16 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes usa tipoia em julgamento após operar por rompimento de tendão

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) compareceu ao julgamento dos denunciados por tentativa de golpe nesta terça-feira (22) usando uma tipoia no braço direito.

Segundo o STF, o ministro fez uma cirurgia por rompimento de tendão, causado em treino. Ele aproveitou o feriado para operar.

Os ministros analisam a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra seis pessoas por participar de plano para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder de forma ilegítima após as eleições de 2022. Moraes é o relator do processo.

Se a denúncia for aceita, os seis passarão à condição de réus e responderão a uma ação penal no STF. Ao final do processo, os ministros decidirão pela condenação ou absolvição dos envolvidos.

‌



Segundo a PGR, os denunciados compõem o chamado “núcleo 2” do plano golpista e teriam atuado em ações voltadas a impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sustentar a permanência indevida de Bolsonaro no poder.

Eles são acusados pelos crimes de:

Ato violento contra o Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado;

Participação em organização criminosa armada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp