Ministro de Minas e Energia pede ao Brics mais investimentos em infraestrutura energética Alexandre Silveira se encontrou com a presidente do banco do BRICS, Dilma Rousseff, na China, nesta segunda-feira Brasília|Do R7, em Brasília 22/04/2025 - 10h29 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Encontro entre Dilma e Silveira aconteceu nesta segunda Divulgação/MME - 21.04.2025

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta segunda-feira (21) com a presidente do banco do Brics, Dilma Rousseff, para pedir mais investimentos em infraestrutura energética no Brasil. O encontro aconteceu em Xangai, na China, na sede do New Development Bank. O ministro destacou, na reunião, a importância de ampliar o diálogo, as parcerias e os investimentos com bancos internacionais para fortalecer e defender a economia nacional.

“Precisamos atrair investimento, em especial em áreas estratégicas do nosso país e essas parcerias com o banco dos Brics fortalecem cada vez mais esses setores. É importante que a gente faça esse movimento, levando mais investimentos para o Brasil e defendendo a nossa soberania”, disse Silveira.

Silveira e Dilma discutiram estratégias para ampliar os investimentos em infraestrutura energética no Brasil, com foco na geração de emprego, desenvolvimento sustentável, transição para fontes renováveis e modernização da gestão pública.

“Temos que aproveitar essa vocação do banco em investir em projetos voltados para a transição energética ao redor do mundo. É fundamental garantir que o Brasil siga na liderança da corrida pelas alternativas mais limpas e eficientes de energia”, defendeu o ministro.

‌



Desde que assumiu a presidência do Brics, em janeiro de 2025, o Brasil aderiu a uma agenda que inclui a transição energética e a reforma dos mecanismos financeiros globais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp