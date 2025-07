Morango do amor pode causar danos à saúde bucal, alerta Conselho de Odontologia Casos de pacientes que tiveram próteses ou contenções ortodônticas arrancadas ao comerem o doce chamaram atenção de dentistas Brasília|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 13h10 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O "morango do amor" pode causar danos à saúde bucal, alerta o Conselho de Odontologia.

Casos de próteses e contenções ortodônticas arrancadas por grudarem no caramelo foram observados.

A ingestão do doce duro e pegajoso aumenta o risco de lesões dentais e cáries.

Dentistas recomendam cuidados na mordida e sugerem alternativas sem caramelo para evitar problemas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dentistas alertam para cuidados bucais no consumo do morango do amor Reprodução/Record

O Conselho Federal de Odontologia divulgou orientações para a preservação da saúde bucal diante da popularização do “morango do amor”, sobremesa que tem ganhado destaque nas redes sociais.

O doce é feito com uma camada fina e crocante de açúcar caramelizado, que envolve um recheio cremoso de brigadeiro de leite ninho e, no centro, um morango fresco.

Apesar de chamar a atenção pela beleza, a sobremesa pode causar transtornos para algumas pessoas. Segundo o conselho, em alguns casos, pacientes tiveram próteses ou contenções ortodônticas arrancadas por ficarem grudadas no caramelo que reveste o doce.

Confira as orientações

Evite fraturas ao morder o doce

A casquinha externa do “morango do amor” é dura e pode quebrar dentes e restaurações em geral. Segundo o conselho, o quadro fica ainda mais sensível em caso de haver restauros extensos, especialmente nos dentes da frente, sendo necessário cuidado redobrado.

‌



Dica: escolha partes mais finas do caramelo na hora de morder com os dentes incisivos. Durante a mastigação, use os molares, que são mais fortes e possuem a função de triturar os alimentos. O ideal, no entanto, é usar uma faca para partir a casquinha caramelada e colocar pedaços pequenos dentro da boca, de forma que sejam minimizados os riscos.

Receita pode facilitar desenvolvimento de cáries

A receita tem alto índice de açúcar, podendo ser um facilitador para o desenvolvimento da cárie.

‌



A vilã dos sorrisos é provocada pelo acúmulo de biofilme e pela ingestão frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis, levando à desmineralização dos dentes.

Dica: escove os dentes logo após ingerir o morango do amor, com atenção especial à limpeza interdental. É fundamental que sejam removidos todos os resíduos, especialmente do caramelo, que é mais grudento e pode permanecer alojado na superfície dental.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pacientes com facetas, próteses e aparelhos ortodônticos não devem ingerir alimentos duros e pegajosos

O caramelo do “morango do amor” tem textura dura e pegajosa, uma combinação perigosa para pacientes que fazem uso de facetas, próteses fixas ou removíveis (totais ou parciais) e aparelhos ortodônticos.

Dependendo do acidente, é possível haver danos irreversíveis aos dispositivos, que podem ser arrancados da boca por ficarem grudados ao doce. Além disso, ao serem danificados, eles podem provocar lesões na cavidade oral. Dessa forma, a indicação dos cirurgiões-dentistas é que esses pacientes não consumam o “morango do amor”, assim como outros alimentos com características semelhantes.

Como dica, a instituição aconselha o paciente buscar por receitas parecidas, sem incluir o caramelo. A alternativa é usar a criatividade para buscar outros ingredientes que possam ser combinados e saboreados juntamente com o morango.

E em casos de acidentes, o que fazer?

A conselheira do Conselho Federal de Odontologia Bianca Zambiasi esclarece que, mesmo com todos os cuidados, se o paciente ainda sofrer algum tipo de acidente ao comer um “morango do amor”, é importante que busque um consultório odontológico de forma imediata.

“É fundamental reforçar que pacientes com aparelhos ortodônticos, lentes, facetas e próteses em geral, não devem ingerir alimentos duros e pegajosos. Os demais pacientes também não estão isentos do risco de acidentes e devem tomar cuidados na mordida e mastigação. E, havendo acidentes, devem procurar pelo cirurgião-dentista quanto antes, para que seja realizado o atendimento de urgência”, disse Bianca.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp