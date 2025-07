Morango do amor: entenda como doce virou tendência e por que está movimentando a economia Variação do morango já é a sexta maior entre os alimentos de janeiro a julho de 2025 Economia|Do R7, em Brasília 26/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 26/07/2025 - 12h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O "Morango do Amor" se tornou uma tendência viral nas redes sociais, impactando confeiteiros e produtores.

O preço da fruta aumentou quase 50% entre janeiro e julho de 2023 devido à alta demanda.

A sobremesa ganhou destaque em festas juninas, parques e confeitarias, levando empreendedores a aumentarem a produção.

A popularidade do doce é impulsionada pela estética "instagramável" e o apelo nostálgico, atraindo consumidores e pequenos negócios. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sobremesa viralizou nas redes sociais Reprodução/RECORD

O “morango do amor”, doce que se tornou um dos mais viralizados nas redes sociais nos últimos tempos, vem influenciando diretamente confeiteiros e produtores em todo o país. O sucesso é tanto que, entre janeiro e julho deste ano, o preço da fruta acumulou uma alta de quase 50%.

O doce é feito com uma camada fina e crocante de açúcar caramelizado, que envolve um recheio cremoso de brigadeiro de leite ninho e, no centro, um morango fresco.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A sobremesa ganhou destaque em festas juninas, confeitarias, parques e até lojas especializadas, aumentando drasticamente a demanda de empresas.

Uma confeitaria do Distrito Federal começou a produção do morango do amor com apenas 50 unidades da sobremesa. No entanto, diante da alta procura, os empreendedores precisaram aumentar rapidamente a quantidade fabricada.

‌



A advogada Karla Larissa, que tirou alguns dias para descansar, aproveitou o tempo livre e a popularidade do doce nas redes sociais para produzir em casa. O resultado surpreendeu: toda a produção foi vendida em pouco tempo.

“Tenho vontade de ensinar o meu afilhado, que tem 15 anos, a preparar e vender. Ele estava comigo quando fiz pela primeira vez e amou a ideia. Acredito que o morango do amor não é apenas uma moda passageira, veio para ficar”, revelou Karla.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Especialistas revelam que a estética “instagramável” e o apelo nostálgico fizeram o doce se espalhar sem grandes investimentos em publicidade, o que impulsionou ainda mais as vendas e o interesse de pequenos negócios.

“É o doce da moda porque ele gera o que nosso cérebro gosta muito, dopamina. Ele é um mensageiro de que o doce vai causar alegria, satisfação, prazer e o desejo de consumir. Tudo que é viral nas redes sociais, passa a sensação de sucesso, e se é sucesso, também quero participar e aumentar minha autoestima, por isso, o cérebro gosta tanto”, afirma a psicóloga Daniela Souza.

‌



Fruta já o sexto alimento com maior alta desde o início do ano

Segundo oIPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), divulgado nesta sexta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o preço do morango acumula alta de 46,02% de janeiro a julho de 2025.

A variação é a sexta maior entre os alimentos pesquisados no período, atrás apenas da manga (73,07%), tomate (65,23%), pepino (61,62%), abobrinha (48,98%) e café moído (48,72%).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp