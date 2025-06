Morre José Ornellas, ex-governador do DF, aos 103 anos Governador Ibaneis Rocha decretou luto oficial de três dias Brasília|Do R7 28/06/2025 - 19h38 (Atualizado em 28/06/2025 - 19h38 ) twitter

José Ornellas governou o DF entre 1982 e 1985 Divulgação

Morreu, neste sábado (28), o ex-governador do Distrito Federal José Ornellas. Ele tinha 103 anos. Natural do Rio de Janeiro, governou o DF entre 1982 a 1985. O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), decretou luto de três dias.

Pelas redes sociais, Ibaneis lamentou a morte do político. “Expressamos nosso pesar pelo falecimento do ex-governador Zé Ornellas, responsável por grandes feitos na capital. Ele deixou serviços importantes de infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade. Fica nosso agradecimento pelo trabalho do ex-governador e uma mensagem de paz aos familiares e amigos”, disse.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também lamentou a partida de Zé Ornellas. “Homem público de trajetória exemplar, deixou um legado de dedicação ao DF. Ele marcou gerações com trabalho, seriedade e amor por Brasília. Que Deus conforte sua família e amigos”, afirmou.

Segundo o GDF, Zé Ornellas foi responsável pela criação da Vila São José, em Brazlândia, pela urbanização de Planaltina e a implementação de obras de captação fluvial em Ceilândia, especialmente no Setor O.

