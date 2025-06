Governador Ibaneis anuncia contingenciamento de R$ 1 bilhão do orçamento Medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF e seria ‘meramente preventiva’ Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 10h05 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ney Ferraz afirma que medida viabilizar os ajustes necessários ao longo dos próximos meses Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha , anunciou nesta quarta-feira (25) o contingenciamento de R$ 1 bilhão em despesas variadas do orçamento local . O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF. Segundo o secretário de Economia Ney Ferraz, a medida é “meramente preventiva”.

“Ela [a medida] foi pensada para viabilizar os ajustes necessários ao longo dos próximos meses. É uma ação responsável que assegura o equilíbrio das contas públicas até o fim do ano”, detalha.

Como parte do contingenciamento, o governo suspendeu temporariamente a reestruturação de carreiras e a criação de cargos e funções de servidores ativos. Negociações para reajuste salarial foram interrompidas, mas o secretário pontua que acordos feitos previamente serão cumpridos integralmente. “Já estamos nos preparando para pagar a última parcela do reajuste linear dos servidores na folha do próximo mês”, reforça.

Autorizações para serviços extraordinários que levem ao pagamento de diárias de viagem, horas extras e passagens ficam vetadas. Além disso, contratos administrativos e congêneres também serão revisados com o objetivo de reduzir em no mínimo 5% o valor total atualizado.

‌



Ferraz afirma que a arrecadação do DF está boa e saudável, mas que o controle de gastos é “essencial para que as unidades orçamentárias possam reavaliar suas prioridades”. “Continuaremos analisando, caso a caso, as demandas de cada unidade. Não vamos deixar de prestar serviços, queremos apenas garantir a qualidade dos gastos”, conclui.

O líder da pasta afirma que o objetivo do GDF é finalizar 2025 com contas equilibradas e, ao mesmo tempo, atender as necessidades da população da melhor forma.

‌



Orçamento de 2026

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) aprovou, nesta terça-feira (24), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício financeiro de 2026. O Orçamento ficou estimado em R$ 71,7 bilhões, o que representa um aumento de 7,6% em comparação com o ano passado.

O projeto foi aprovado com 21 votos favoráveis em primeiro turno e 19 em segundo. Agora, ele segue para sanção do governador Ibaneis Rocha.

‌



A LDO define as metas fiscais para o governo, bem como o equilíbrio entre receitas e despesas. O Orçamento será composto por R$ 43,95 bilhões de receita própria do DF e R$ 27,75 bilhões de recursos do FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal). Dos recursos do FCDF, R$ 12,72 bilhões serão destinados à segurança pública, R$ 9 bilhões à saúde e R$ 6,02 bilhões para a educação.

O fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal por ser a sede dos Poderes da República e é usada para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp