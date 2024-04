Morre Juliano Costa Couto, ex-presidente da OAB-DF; órgão declara luto de três dias

Alto contraste

Juliano Costa Couto morreu devido a complicações de um câncer (OAB-DF/Reprodução)

O ex-presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) Juliano Costa Couto morreu neste domingo (28) na capital do país devido a complicações de um câncer. Couto lutava contra a doença desde 2017. Ele atuava como advogado e professor universitário na capital do país e foi presidente da OAB-DF entre 2016 e 2018. Em nota, o órgão lamentou a morte de Couto e decretou luto oficial de três dias.

O advogado deixa dois irmãos, a esposa e dois filhos. Em nota oficial, a OAB afirmou que ele construiu um legado para a advocacia. “Membro de comissões, conselheiro, diretor e presidente da OAB/DF, dono de um sorriso largo abriu as portas da entidade marcando sua gestão pelo acolhimento que sempre foi a sua marca registrada, recebendo a todos sem distinção e com enorme carinho”, diz texto.

A nota acrescenta que Couto era “apaixonado pela advocacia, sempre bem-humorado”, e que “deixa saudades para uma legião de amigos e admiradores”. O velório de Couto será nessa segunda (29), no entanto, até o momento não há confirmação do local.

Luto oficial

O presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Jr., decretou luto oficial de três dias, a partir deste domingo, em homenagem a Couto. Ele presidiu o órgão entre entre 2016 e 2018, mas antes também atuou como secretário-geral adjunto, entre 2013 e 2015, da instituição.

Juliano era um grande advogado, com uma belíssima história dentro da OAB, mas acima de tudo um amigo querido. Nos conhecemos desde a época de colégio e sempre foi uma pessoa que espalhava alegria e sorrisos por onde passava. Que Deus o receba e o acolha da forma como ele merece”, disse Délio.

O atual presidente da OAB acrescentou que a “nação rubro-negra perde um grande guerreiro e nós perdemos um amigo”.