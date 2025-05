Motta defende que Câmara atue no combate à pobreza e desenvolvimento econômico Nos EUA, presidente destacou atuação de deputados; posição segue fala de que está ‘pesado’ carregar bilhões em isenções fiscais Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 14h31 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h47 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Mario Agra/Câmara dos Deputados - 04.02.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta quarta-feira (14) que deputados devem ter uma atuação para o combate à pobreza, ao desenvolvimento econômico e à preservação do meio ambiente.

A declaração foi dada durante a 18ª Conferência Datagro/Isso/Citi sobre açúcar e etanol, em Nova York, nos Estados Unidos. E segue uma série de posições de Motta ligadas à pauta econômica.

Na colocação desta quarta, Motta atrelou a possibilidade de avanços na pauta por meio de ganhos ligados ao etanol.

“O Brasil reúne condições ímpares para liderar esse esforço, mas nenhum objetivo global pode ser alcançado sem diálogo. A biomassa da cana-de-açúcar ganha a companhia do milho como insumo para produção do etanol. Essa combinação amplia a solidez do mercado sucroenergético, fortalece a segurança energética e reduz a dependência de combustíveis fósseis”, disse, durante abertura do evento.

A fala vem um dia após Motta falar que defender uma revisão de isenções fiscais como forma de contribuir com a redução de juros.

“Está pesado carregar isso, e esse peso acaba sendo dividido por todos nós”, declarou o parlamentar durante o 14º Lide Investment Forum, em Nova York. Segundo ele, o governo deixa de arrecadar mais de R$ 650 bilhões devido a acordos de isenção concedidos a diferentes setores da economia.

Nas declarações mais recentes, Motta fez ponderações de influência internacional, mas disse que deputados querem avanços no setor energético: “Estamos construindo uma base sólida para atrair investimentos, fomentar inovações tecnológicas e ampliar a competitividade”.

