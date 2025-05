‘Está pesado carregar isso’, diz Hugo Motta sobre mais de R$ 650 bilhões em isenções fiscais Presidente da Câmara defendeu melhorar eficiência da máquina e rever isenções fiscais para ajudar a baixar os juros Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h10 ) twitter

Presidente da Câmara, Motta é um dos convidados do 14º Lide Investment Forum, em Nova York Bruno Spada/Câmara dos Deputados/07/05/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (13) que a elevada carga de isenções fiscais concedidas a diversos setores do país deveria ser uma das prioridades no debate público.

“Está pesado carregar isso, e esse peso acaba sendo dividido por todos nós”, declarou o parlamentar durante o 14º Lide Investment Forum, em Nova York. Segundo ele, o governo deixa de arrecadar mais de R$ 650 bilhões devido a acordos de isenção concedidos a diferentes setores da economia.

Para Motta, a responsabilidade fiscal deve ser prioridade, e o país “não pode ignorar a responsabilidade que tem com os gastos públicos”. Ele lembrou que “o Congresso Nacional apoiou, nos últimos dois anos, todas as medidas para aumentar a arrecadação”, mas que agora há uma “agenda de esgotamento” nesse sentido.

Motta defendeu rever isenções fiscais para ajudar a baixar os juros. Ele também destacou que o crescimento econômico observado nos últimos anos tem sido fortemente impulsionado por concursos públicos — algo que, em sua visão, não seria o ideal como motor da economia.

Ainda sobre arrecadação, Motta defendeu que o aprimoramento da máquina pública deve estar no centro das discussões, com foco em tornar o Estado mais “eficiente, enxuto e de qualidade”.

O evento

Motta é uma das autoridades presentes no evento, que também contou com a participação do procurador-geral da República, Paulo Gonet; do ex-governador de São Paulo, João Doria; do ex-presidente da República, Michel Temer; do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso; do presidente do Republicanos, Marcos Pereira; além de sete governadores, senadores e deputados federais.

O evento visa discutir o potencial de investimentos no Brasil.

