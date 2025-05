Em CPI das Bets, Rico Melquiades diz usar conta pessoal para apostas: ‘Por isso coloco pouco’ Influenciador negou ter feito vídeos com ‘contas demo’, configuradas para só mostrar vitórias e serem usadas em gravações Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 14/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h54 ) twitter

O influenciador Rico Melquiades presta depoimento a CPI das Bets no Senado Reprodução/TV Senado - 14.05.2025

O influenciador Luiz Ricardo Melquiades Santiago, conhecido por Rico Melquiades, disse usar recursos pessoais em jogos de apostas, mesmo na plataforma que foi contratado para divulgar. “Por isso coloco pouco [dinheiro]”, disse.

A posição foi indicada nesta quarta-feira (14), durante depoimento à CPI das Bets no Senado. Rico também afirmou ter a prática de jogos, com posição de que o uso que faz “alivia” a própria ansiedade.

Ao longo do depoimento, Rico Melquiades também negou ter gravado vídeos de divulgação com uso em acessos demonstrativos — nas chamadas “contas demo” —, e disse que as participações que faz são a partir de uma conta pessoal.

“A plataforma que eu jogo não era uma conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então não sei como funciona uma conta demo. Se a pessoa só ganha, se o valor é mais alto, eu não sei. O que posso falar é que eu divulgava que eu perdia e que eu ganhava também”, disse.

Minutos depois, o influenciador mostrou o acesso pela conta e fez para os senadores uma simulação de jogo. O influenciador ganhou R$ 120 na primeira aposta e optou por não jogar novamente.

“Aí eu paro ou continuo. No caso, o que eu vou fazer, eu paro a rodada e pronto”, afirmou. “Eu não quero mais jogar”, defendeu depois.

O influenciador também disse não conhecer o uso de plataformas com fins de organização criminosa.

“Eu desconheço esse negócio de formação de quadrilha, fui contratado com influenciador digital, para divulgar a plataforma. Eu tinha meu cachê fixo. Recebia para divulgar o jogo, não fazia nada mais além de desviar o jogo, como qualquer marca, publicidade que divulgo”, declarou.

