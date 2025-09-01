Motta diz que seguirá regras da Câmara para avaliar situação de Eduardo Bolsonaro Posicionamento veio após deputado pedir para exercer mandato do exterior; previsão não existe nas regras da Casa Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 14h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta, presidente da Câmara, afirma que seguirá regras para avaliar situação de Eduardo Bolsonaro.

Eduardo solicita exercer mandato do exterior, mas não há previsão nas normas da Casa.

Ele acumula faltas desde março, quando está nos Estados Unidos, alegando perseguições políticas.

Apesar de estar no exterior, ele segue recebendo salários. Em julho, pagamento superou R$ 17 mil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hugo Motta vai seguir regras da Casa para decidir futuro de Eduardo Bolsonaro Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 28.08.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (1º) que vai seguir as regras da Casa para avaliar a situação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

“Vamos avaliar, sempre obedecendo o regimento e dando tratamento igual a todos os deputados e deputadas”, disse Motta.

A declaração vem após Eduardo Bolsonaro fazer um pedido para exercer o mandato do exterior. A continuidade do cargo, sem comparecer presencialmente em sessões, não é prevista no regimento interno da Câmara.

Em junho, o deputado Evair de Melo (PP-ES), que é aliado de Eduardo, chegou a apresentar um projeto para incluir nas regras da Câmara a possibilidade de manter o cargo no exterior. A proposta não avançou.

Pelo atual cenário, há pouca chance de que o regimento da Câmara mude para atender a situação de Eduardo, o que deve impedir que o pedido seja atendido.

Pedido de Eduardo Bolsonaro

O parlamentar está nos Estados Unidos desde março deste ano e argumenta que sua permanência no país é consequência de “perseguições políticas”.

Eduardo havia solicitado licença parlamentar de 120 dias, período que se encerrou em julho. Desde o retorno do Congresso Nacional do recesso de meio de ano, no início de agosto, o deputado passou a acumular faltas nas sessões da Casa.

O parlamentar pediu que a Câmara crie mecanismos que permitam o exercício remoto do mandato e que lhe sejam asseguradas as prerrogativas constitucionais. Ele rejeitou qualquer possibilidade de renúncia.

“Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular.”

Enquanto está no exterior, ele segue recebendo salários, mesmo sem comparecer à Câmara. O valor final sofre impacto pelas faltas, mas o último salário informado pelo Casa mostra que o parlamentar recebeu, em julho, R$ 17.000,939.

Perguntas e Respostas

Qual foi a declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a situação de Eduardo Bolsonaro?

Hugo Motta afirmou que seguirá as regras da Casa para avaliar a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Ele destacou que a avaliação será feita obedecendo o regimento e dando tratamento igual a todos os deputados.

O que Eduardo Bolsonaro solicitou à Câmara?

Eduardo Bolsonaro pediu para exercer seu mandato do exterior. No entanto, a continuidade do cargo sem comparecimento presencial nas sessões não é prevista no regimento interno da Câmara.

Houve alguma tentativa anterior de mudar as regras da Câmara para permitir o exercício remoto do mandato?

Sim, em junho, o deputado Evair de Melo apresentou um projeto para incluir a possibilidade de manter o cargo do exterior nas regras da Câmara, mas a proposta não avançou.

Qual é a situação atual do pedido de Eduardo Bolsonaro?

Atualmente, há pouca chance de que o regimento da Câmara mude para atender à situação de Eduardo, o que deve impedir que seu pedido seja aceito.

Desde quando Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e qual é sua justificativa?

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março deste ano e argumenta que sua permanência no país é consequência de “perseguições políticas”.

Qual foi a licença solicitada por Eduardo Bolsonaro e qual é a situação de suas faltas nas sessões?

Eduardo solicitou uma licença parlamentar de 120 dias, que se encerrou em julho. Desde o retorno do Congresso Nacional do recesso em agosto, ele começou a acumular faltas nas sessões da Câmara.

O que Eduardo Bolsonaro pediu em relação ao exercício remoto do mandato?

Ele pediu que a Câmara criasse mecanismos que permitissem o exercício remoto do mandato e que suas prerrogativas constitucionais fossem asseguradas, rejeitando qualquer possibilidade de renúncia.

Como está a situação salarial de Eduardo Bolsonaro enquanto está no exterior?

Enquanto está fora do país, Eduardo Bolsonaro continua recebendo salários, mesmo sem comparecer à Câmara. O valor final é impactado pelas faltas, mas em julho, ele recebeu R$ 17.000,939.

