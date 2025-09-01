Às vésperas do julgamento de Bolsonaro, GSI reforça segurança no Palácio do Planalto Gabinete explicou ao R7 que medida é adotada conforme protocolos de segurança devido a riscos de manifestações Brasília|Do R7, em Brasília 01/09/2025 - 10h09 (Atualizado em 01/09/2025 - 10h09 ) twitter

Bolsonaro, Cid e mais seis serão julgados pelo STF nesta semana Ton Molina/STF - 9.6.2025

Às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) reforçou a segurança do Palácio do Planalto e colocou grades de proteção ao redor do prédio público. A medida, segundo o gabinete, é adotada devido à “possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial”.

Segundo nota do GSI, “as grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança”. Em outras ocasiões, como visitas de chefes de Estados e o 7 de Setembro, também são utilizadas grades de contenção no Palácio.

A segurança foi reforçada não apenas no prédio do gabinete presidencial de Lula, mas também no STF, que ampliou a estrutura de policiamento, adotando medidas especiais dentro e fora do tribunal.

Um grupo de policiais tem permanecido no prédio da corte, inclusive à noite, para prevenir contratempos. Além disso, equipes realizam varreduras de rotina nas residências dos ministros — procedimento intensificado desde novembro passado, quando um homem explodiu uma bomba na frente do STF, tirando a própria vida.

A Secretaria de Segurança Pública do DF disse que, na Praça dos Três Poderes, o policiamento será ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2).

De acordo com a pasta, o monitoramento poderá incluir abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Até o momento, a secretaria disse que não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento.

7 de Setembro

O julgamento do núcleo principal coincidirá este ano com o feriado de 7 de Setembro.

Em nota, o STF afirmou ter um “plano estruturado para todas as grandes manifestações”, elaborado em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Entre as medidas, está a restrição de acesso à Praça dos Três Poderes.

“A partir desse planejamento e mantendo as análises de risco atualizadas, o Tribunal adapta constantemente os meios e os modos de atuação”, informou o Supremo.

O reforço de segurança deverá se estender até depois do julgamento, já que no dia 29 de setembro está marcada a posse do novo presidente do STF, ministro Edson Fachin.

Julgamento de Bolsonaro

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete aliados no processo que apura a trama golpista começa nesta terça-feira (2). O processo será prioridade no STF (Supremo Tribunal Federal), que trabalha para evitar qualquer adiamento.

Os réus do grupo — conhecido como o “núcleo crucial” da trama golpista — são acusados de tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023 e respondem por crimes cujas penas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

O julgamento será na Primeira Turma do STF, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, com relatoria de Alexandre de Moraes. As sessões começam nesta terça, mas o colegiado também reservou os dias 3, 9, 10 e 12 de setembro para julgar o caso.

Também fazem parte da Primeira Turma os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

