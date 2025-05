Motta indica que Câmara vai levar ‘mais tempo’ para analisar licenciamento ambiental Presidente disse não ter recebido texto e que irá discutir tema com líderes partidários; ministra pede debate a mudanças feitas pelo Senado Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/05/2025 - 15h46 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conversou sobre análise do licenciamento com a ministra Marina Silva (Meio Ambiente)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vai discutir a proposta que flexibiliza regras de licenciamento ambiental com líderes partidários antes de definir uma data para pautar o projeto na Casa.

A indicação pode levar a mais tempo de análise dentro da Câmara e foi confirmada por Motta nesta terça-feira (27). Segundo o presidente, assim como o Senado teve o tempo de análise do texto, deputados também vão avaliar a proposta.

Entre próximos passos está a previsão para se discutir a mudança em licenças junto a líderes partidários. O indicado também foi levado à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que se reuniu com Motta com o pedido de que deputados avaliem a proposta com mais profundidade.

“Ele me ouviu e ouviu os parlamentares que estavam com conosco na audiência e disse que ele vai ouvir os líderes, que ele vai ouvir os diferentes setores e que vai trabalhar para buscar o encaminhamento adequado e que vai nos dar uma resposta no tempo que ele acha oportuno, mas foi acolhedor [...] nos ouviu e disse que vai analisar“, afirmou a ministra.

‌



Marina Silva também destacou posição contrária ao texto que muda regras de licenciamento, com avaliação de que o texto irá diminuir a atuação de órgãos fiscalizadores.

“Como é o caso do Ibama, transferindo para que os estados possam eles dizer o que é ou não é de impacto ambiental, criando uma verdadeira disputa nivelando por baixo os regramentos ambientais”, disse.

‌



Conforme apurou o R7, a pasta de Marina planeja uma série de reuniões para buscar uma maior discussão da proposta para flexibilizar licenças ambientais.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para consultar se há uma posição do Planalto para negociar o texto, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp