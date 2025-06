Motta manda condenação de Zambelli à CCJ mesmo com decisão de Moraes por cassação Comissão vai avaliar condenação e análise final fica para o plenário; líder do partido promete tentar manter cargo da deputada Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 12h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h22 ) twitter

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 22/05/2024

A análise da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) contra a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) avançou dentro da Câmara. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou o caso para análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

A etapa faz com que a condenação e a perda do mandato como parlamentar, definidos pelo ministro Alexandre de Moraes, sejam analisados entre deputados.

Ao R7, o presidente da CCJ, Paulo Azi (União-BA), confirmou que a etapa deverá ser avaliada apenas em julho.

Em outra frente, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), promete que vai atuar para que a deputada não perca o mandato. A deputada está licenciada do cargo, a pedido, e sem recebimento de salários.

‌



Zambelli foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A decisão, formalizada por Moraes, também determina trânsito em julgado do caso, o que impede a parlamentar de recorrer.

A deputada está na Itália e se tornou alvo de um pedido de extradição, para que volte ao Brasil. A deputada deixou o país semanas após ser condenada à prisão pelo Supremo no caso da invasão hacker ao CNJ. À época, a Corte ainda não havia analisado um recurso da deputada, que foi rejeitado.

