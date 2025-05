Motta pede que não haja ‘polarização política’ em comissão do novo PNE Colegiado é presidido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 18h33 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h33 ) twitter

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 06/05/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, nesta terça-feira (6), que não quer “polarização política” na comissão especial destinada a discutir o novo PNE(Plano Nacional de Educação). O colegiado foi instalado na semana passada, sendo presidido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e relatado pelo deputado federal Moses Rodrigues (União-CE).

“Eu só fiz um apelo à deputada Tabata, ao deputado Moses e aos que fazem parte da comissão. Que nós não permitamos a polarização política dentro dessa comissão especial. A politização desse tema é um desserviço ao país, porque não existe educação de direita, ou educação de esquerda, o que existe é educação do povo brasileiro, que precisa melhorar”, declarou Motta.

O presidente da Casa pediu ainda que o colegiado trabalhe da maneira “mais imparcial possível” do ponto de vista político. A comissão pretende analisar o PNE do decênio 2024-2034. O plano substitui o PNE de 2014-2024, que foi prorrogado até o fim de 2025.

O novo PNE prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica.

A matéria tramita em regime de urgência, portanto, a comissão tem o prazo inicial de dez sessões do plenário para trabalhar. Por se tratar de um projeto com apreciação conclusiva nas comissões, todos os deputados poderão apresentar emendas, em até cinco sessões plenárias, contadas a partir do dia 2 de maio.

