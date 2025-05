Conselho de Ética afasta Gilvan da Federal da Câmara por três meses Deputado ainda pode recorrer, mas expectativa é de que afastamento seja mantido Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 16h58 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilvan da Federal Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 26.02.2025

O Conselho de Ética da Câmara decidiu afastar o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) do mandato como parlamentar por um período de três meses. A posição foi confirmada entre deputados nesta terça-feira (6) e já passa a valer, apesar de o deputado ainda poder recorrer da decisão.

O período é inferior aos seis meses propostos pela direção da Câmara. Conforme apurou o R7, esse prazo foi costurado em um acordo e a penalidade mais branda foi aceita pelo deputado, de forma que Gilvan não vai apresentar recurso ao plenário.

A redução a três meses foi indicada como forma de permitir que Gilvan não perca a equipe de gabinete e não seja substituído, mesmo que de forma temporária, por um suplente. Pelas regras da Câmara, as trocas são aplicadas quando afastamento supera 120 dias.

O entendimento se encerrou em um placar de votos favoráveis ao 15 à punição e 4 contrários. Como próxima etapa, a expectativa o afastamento temporário deverá ser formalizado no Diário Oficial da Câmara.

‌



Pedido contra Gilvan da Federal

A punição a Gilvan foi apresentada pela Mesa Diretora da Câmara, em pedido assinado pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), no fim de abril.

A representação e o relatório, do deputado Ricardo Maia (MDB-BA), consideraram que houve má-conduta e consideram que o deputado “excedeu o direito à liberdade de expressão” em declarações ligadas à Gleisi Hoffmann, atual ministra da SRI (Secretaria de Relações Institucionais).

‌



A representação também afirma que Gilvan fez manifestações “gravemente ofensivas e difamatórias” e que a situação “configura comportamento incompatível com a dignidade do mandato”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ofensas do deputado à Gleisi

As declarações do parlamentar vieram no último dia 29, durante uma audiência com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski na Comissão de Segurança. Entre as falas, Gilvan chamou o líder do PT da Câmara, Lindbergh Farias (RJ), de “lindinho” e empregou a palavra “prostituta” contra a ministra.

‌



“Na época em que esse ex-presidiário [o presidente Lula] foi preso, eu estava na Polícia Federal, e chovia ataques à PF pelo pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleisi Hoffmann. Hoje, elogiam a PF porque temos um diretor-geral petista. Na Odebrecht, existia uma planilha de pagamento de propina a políticos. Eu citei aqui o nome ‘Lindinho’ e ‘Amante’, que devia ser uma prostituta do caramba. Teve até deputado que se revoltou. Ou seja, a carapuça serviu”, declarou Gilvan.

Durante a Operação Lava Jato, investigações afirmaram que o apelido “Amante” foi dado por integrantes da Odebrecht à ministra Gleisi. A informação saiu em uma espécie de “lista” da empresa.

No mesmo dia em que o parlamentar ofendeu Gleisi, ele discutiu e quase partiu para a agressão com Lindbergh. Gilvan criticou o presidente Luiz Inácio Lula e o chamou de corrupto e “descondenado”.

Lindbergh então chamou o colega de desqualificado, e Gilvan se exaltou, partindo para cima do petista. Na ocasião, Gilvan disse que encheria Lindbergh de “porrada”. A situação vem após outros episódios do parlamentar que, em abril, se desculpou por desejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sessão no Conselho

A sessão do Conselho de Ética foi marcada por pedidos de aliados oposicionistas para que aplicação não fosse aplicada, mas a posição de Gilvan acabou enfraquecida entre parlamentares.

“Em nenhum momento eu citei a ministra Gleisi Hoffmann”, sustentou o deputado. “Quem começou provocação foi o líder do PT, deputado Lindbergh”, sustentou, em outro momento.

Além do afastamento temporário do mandato, o Conselho de Ética abrirá um processo para avaliar as condutas de Gilvan da Federal. A nova solicitação pode levar a uma cassação do mandato dele como parlamentar. Ainda não há uma previsão de quando o novo processo irá ocorrer.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp