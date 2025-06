Motta promete responsabilidade a licenciamento e pondera cobrança de outros países Presidente da Câmara diz que ‘mundo não pode cobrar o que não fez’; proposta foi aprovada no Senado e tem provocado questionamentos entre ambientalistas Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h37 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou etapas ligadas ao licenciamento ambiental Carlos Moura/Ag�ncia Senado

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu responsabilidade na análise da proposta que flexibiliza regras do licenciamento ambiental e fez ponderações sobre a cobrança de outros países à legislação brasileira.

“O mundo não pode cobrar o que não fez”, afirmou. A colocação foi dada a jornalistas nesta quinta-feira (5), e veio horas após o presidente francês, Emmanuel Macron, citar preocupações com a agenda ambiental de outros países. A colocação foi colocada como entrave ao avanço no acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

“Não pode o mundo cobrar do Brasil aquilo que não faz. E, se cobrar, tem que remunerar o país, porque nós não podemos ficar fadados a sermos um país subdesenvolvido eternamente. E isso só se faz com a divisão de riquezas”, disse, ao ser questionado pelo R7.

O presidente da Câmara também lembrou da reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e confirmou ter levado a ela o compromisso de análise da proposta com responsabilidade e que irá discutir o projeto com todos os envolvidos.

Motta também citou o Código Ambiental e considerou que o Brasil tem feito contribuições maiores que outros países. O político também defendeu busca por “equilíbrio” entre a preservação e desenvolvimento econômico.

“Eu penso que o equilíbrio está entre a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das pessoas através do desenvolvimento econômico, que é gerado através das oportunidades de trabalho. Então é isso que o Congresso irá fazer de maneira muito tranquila, equilibrada, para que ao final o nosso país não fique prejudicado”, defendeu.

A mudança no licenciamento ambiental passou por mudanças no Senado e se tornou alvo de críticas entre ambientalistas. O Ministério do Meio Ambiente também considera que o texto possa prejudicar acordos comerciais do país, como com a União Europeia.

